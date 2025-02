Đau thắt ngực do hẹp hai nhánh động mạch vành

TP HCMBà Mận, 80 tuổi, bị đau thắt ngực, vã mồ hôi khi vận động nhẹ, bác sĩ chẩn đoán hẹp nặng hai nhánh động mạch vành.

Bà Mận bị tăng huyết áp 7 năm nay, uống thuốc đều đặn nhưng chỉ số huyết áp tâm thu thường xuyên ở mức 140-150 mmHg trong khi người bình thường là dưới 130 mmHg. Hai tuần gần đây bà ho, tức ngực, nóng rát vùng sau xương ức khi gắng sức, vã mồ hôi, đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7.

Ngày 7/2, BS.CKII Phạm Thị Lan Anh, Trưởng đơn vị Tim mạch, cho biết bà Mận bị hẹp 90-99% hai nhánh mạch vành gồm nhánh liên thất trước và nhánh mũ. Ngoài tăng huyết áp, bà còn bị rối loạn mỡ máu, tiền đái tháo đường. Các yếu tố này cộng dồn là nguyên nhân mạch vành hẹp nặng, khiến bà mệt, đau tức nặng ngực dù chỉ gắng sức nhẹ. Nếu không nong hai nhánh mạch vành này, bà có nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM để tái thông mạch vành.

GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, và êkíp chụp cắt lớp kết quang nội mạch (OCT) cho bà Mận xác định chính xác vị trí, chiều dài đoạn mạch vành bị hẹp, đường kính lòng và thành mạch máu để chọn loại stent phù hợp. Đây là kỹ thuật mới trong can thiệp mạch, sử dụng ánh sáng cận hồng ngoại để tạo ra hình ảnh bên trong động mạch vành. Kỹ thuật này cung cấp hình ảnh chi tiết gấp 10 lần so với siêu âm trong lòng mạch vành.

Giáo sư Nhân (bên trái) cùng êkíp đặt stent nong mạch vành cho bà Mận với sự hỗ trợ của máy chụp cắt lớp kết quang nội mạch. Ảnh: Ngọc Châu

Bệnh nhân được gây tê tại chỗ, tỉnh táo trong suốt quá trình can thiệp. Êkíp đặt hai stent với kích thước 2,25x33 mm và 2,25x28 mm lần lượt vào đoạn tắc nghẽn tại động mạch vành. Sau đó, chụp cắt lớp kết quang nội mạch, ghi nhận hai stent nở hết và áp sát thành mạch máu, không bị bóc tách hai đầu.

Giáo sư Nhân cho biết chụp cắt lớp kết quang nội mạch sau can thiệp giúp phát hiện sớm tình trạng bóc tách hai đầu stent dẫn tới biến chứng tắc cấp mạch máu, stent không nở hết hoặc không áp sát thành mạch khiến mảng xơ vữa bám lên gây tái hẹp trong thời gian ngắn. Thủ thuật thành công sau khoảng một giờ. Bà Mận uống thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép, không còn đau ngực, vận động bình thường, xuất viện sau ba ngày, tái khám theo lịch hẹn.

Êkíp sử dụng kỹ thuật chụp cắt lớp kết quang nội mạch để đặt stent. Ảnh: Ngọc Châu

Bệnh mạch vành là tình trạng các mạch máu chính cung cấp máu cho tim bị hẹp hoặc tắc nghẽn do mảng xơ vữa, làm giảm lưu lượng máu tới một số vùng cơ tim. Tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá... là các yếu tố nguy cơ làm tăng xơ vữa động mạch.

Quá trình xơ vữa động mạch diễn ra khi lớp nội mạc của động mạch vành bị tổn thương, hình thành mảng bám có nguồn gốc từ cholesterol, các tế bào viêm, tế bào cơ trơn và mô liên kết. Các mảng bám (mảng xơ vữa) này phát triển xâm lấn vào lòng mạch gây hẹp lòng mạch. Nếu mảng xơ vữa lớn ổn định gây tình trạng thiếu máu cục bộ của cơ tim, nhất là khi bệnh nhân gắng sức. Nếu bề mặt mảng xơ vữa bị nứt vỡ, các tế bào tiểu cầu kết tụ lại để cố gắng sửa chữa tổn thương, nguy cơ tạo thành cục máu đông, gây bít hoàn toàn lòng mạch vành, dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp.

Khi xuất hiện các triệu chứng đau thắt ngực hoặc khó thở đột ngột, kéo dài trên 15 phút, kèm vã mồ hôi, choáng váng, ngộp thở, người bệnh cần nhập viện cấp cứu. Giáo sư Nhân hướng dẫn cách phòng tránh bệnh là ăn uống và sinh hoạt lành mạnh, duy trì chỉ số khối cơ thể (BMI) nhỏ hơn 23, vận động 30 phút mỗi ngày hoặc tối thiểu 150 phút mỗi tuần. Người bệnh tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường... tuân thủ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ, khám sức khỏe 6 tháng một lần.

*Tên người bệnh đã được thay đổi