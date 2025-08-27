Đau nửa đầu kèm nhức mắt cảnh báo bệnh gì?

Hai tuần nay, tôi thường xuyên đau nửa đầu bên phải kèm nhức mắt, có lúc kéo dài hàng giờ. Đây là dấu hiệu bệnh gì, nguy hiểm không? (Hồng Ngọc, Bình Dương)

Trả lời:

Đau nửa đầu kèm nhức mắt có thể xảy ra khi cơ thể mệt mỏi, căng thẳng, thiếu ngủ hoặc làm việc quá sức khiến vùng hốc mắt, thái dương hay sau gáy bị đau âm ỉ. Nếu tình trạng này lặp lại nhiều lần, kéo dài trong nhiều ngày và kèm theo các triệu chứng bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo những bệnh nghiêm trọng.

Triệu chứng của bạn có khả năng do bệnh đau nửa đầu (migraine). Khi cơn đau kéo dài liên tục trong hai tuần, bệnh có thể đã chuyển sang dạng migraine mạn tính. Triệu chứng của migraine gồm đau nhói dữ dội, xuất hiện từng đợt ở một bên đầu, kèm cảm giác đau quanh mắt, thái dương, đôi khi lan xuống vùng mặt, hàm hoặc cổ. Người bệnh thường buồn nôn, nhạy cảm với ánh sáng và tiếng động. Cơn đau thường bùng phát vào cuối ngày, dễ bị khởi phát bởi thay đổi thời tiết hoặc áp lực tâm lý kéo dài.

Người bệnh điều trị đau đầu bằng phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong một số trường hợp, bệnh viêm xoang có thể gây đau đầu, khiến mắt nhức, vùng trán - mũi - thái dương đau tức kèm nghẹt mũi, sốt và mệt mỏi. U não có thể làm tăng áp lực nội sọ, chèn ép dây thần kinh cũng gây đau đầu một bên kèm nhức mắt, nhìn mờ hoặc nhìn đôi. Các bệnh lý như glôcôm, viêm động mạch thái dương, dị dạng mạch máu não hay rò động - tĩnh mạch xoang hang có thể biểu hiện bằng đau nửa đầu kèm rối loạn thị giác.

Nếu đau đầu đi kèm chóng mặt, nhìn mờ, yếu nửa người, nói khó hoặc buồn nôn, bạn cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tùy tình trạng, bác sĩ có thể chỉ định xét nghiệm máu, chụp MRI, CT hoặc các kỹ thuật hình ảnh khác để tìm nguyên nhân chính xác, đưa ra hướng điều trị phù hợp.

Nếu đau đầu do migraine mạn tính hoặc rối loạn thần kinh, người bệnh có thể được điều trị bằng phương pháp kích thích từ trường xuyên sọ. Công nghệ này sử dụng sóng từ trường để điều hòa lại hoạt động của các vùng não liên quan đến cảm giác đau, giúp giảm đau đầu.

Ngoài tuân thủ phác đồ của bác sĩ, bạn nên duy trì lối sống khoa học, ngủ đủ 7-8 giờ mỗi ngày, uống đủ nước, hạn chế cà phê và rượu bia. Bổ sung thực phẩm giàu omega-3, vitamin nhóm B, các dưỡng chất thiên nhiên từ blueberry (việt quất), ginkgo biloba (bạch quả) có thể chống gốc tự do gây ra đau đầu, mất ngủ. Bạn cũng tránh làm việc quá sức, dành thời gian thư giãn và nghỉ ngơi hợp lý để giảm áp lực cho não.

BS.CKI Nguyễn Hữu Khánh

Trung tâm Khoa học Thần kinh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM