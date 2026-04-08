Đau ngực thoáng qua, bất ngờ phát hiện nhồi máu cơ tim

Hà NộiAnh Ngọc, 30 tuổi, thỉnh thoảng đau ngực rồi tự hết, bất ngờ khi bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim.

Kết quả xét nghiệm men tim (chỉ số Troponin T) của anh Ngọc tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy ở mức 50,8, cao gấp nhiều lần ngưỡng bình thường. Kết hợp với điện tâm đồ, ThS.BS Nguyễn Tuấn Long, khoa Tim mạch, chẩn đoán anh Ngọc bị nhồi máu cơ tim không ST chênh lên (NSTEMI). Tình trạng này xảy ra khi tổn thương mạch vành gây tắc nghẽn một phần, dẫn đến nhu cầu oxy của tim không được đáp ứng, gây tổn thương cơ tim.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch vành bằng máy CT hơn 100.000 lát cắt ghi nhận động mạch liên thất trước (LAD) - nhánh động mạch quan trọng nhất nuôi tim - bị tắc nghẽn 95%. Động mạch vành phải bị tắc gần như toàn bộ chiều dài khiến dòng máu nuôi tim bị gián đoạn.

Theo bác sĩ Ngọc, so với nhồi máu cơ tim có ST chênh lên (STEMI), nhồi máu cơ tim không có ST chênh lên cũng gây ra những tổn thương nghiêm trọng nhưng ít biểu hiện triệu chứng và dấu hiệu trên điện tâm đồ nên khó phát hiện hơn. Anh Ngọc thừa cân (BMI 24,8), ít vận động, bị rối loạn chuyển hóa lipid máu - những yếu tố nguy cơ gây xơ vữa động mạch dẫn đến nhồi máu cơ tim dù mới 30 tuổi.

Bác sĩ Long giải thích khi mạch máu chính nuôi tim bị hẹp hoặc tắc nghẽn, cơ thể sẽ hình thành tuần hoàn bàng hệ, là các đường nối tắt giữa đoạn mạch gần và đoạn mạch xa, bỏ qua đoạn tắc nghẽn để cung cấp máu, oxy cho tim, giúp tim duy trì hoạt động bơm máu. Cơ chế bù trừ này của cơ thể giúp duy trì tưới máu cơ tim song lại làm mờ triệu chứng điển hình. Người bệnh chỉ xuất hiện các cơn đau ngực thoáng qua, rồi tự hết.

Anh Ngọc được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội đặt stent tại để tái thông dòng máu nuôi tim. Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, cần uống thuốc chống đông, duy trì chế độ sinh hoạt điều độ và tái khám định kỳ.

Êkíp can thiệp đặt stent cho anh Ngọc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Long cho hay các yếu tố làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim gồm lối sống ít vận động, chế độ ăn uống không lành mạnh, hút thuốc lá, căng thẳng kéo dài, các rối loạn chuyển hóa như béo phì, tăng huyết áp, đái tháo đường. Không ít người bệnh chỉ được chẩn đoán cơ tim đã tổn thương, thậm chí nhồi máu cơ tim hoặc tình cờ phát hiện mắc bệnh mạch vành. Bác sĩ khuyến cáo người dân khám sức khỏe định kỳ để có thể phát hiện bệnh.

Hiếu Nguyễn

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi