Đau lưng thường xuyên có phải do ung thư tụy?

Tôi hay đau bụng kèm đau lưng thường xuyên, không phải do đến kỳ kinh nguyệt. Đây có phải dấu hiệu ung thư tụy? (Ngọc Châu, 33 tuổi)

Trả lời

Ung thư tụy có nguồn gốc từ tế bào nội tiết (tạo các loại hormone giải phóng trực tiếp vào mạch máu) hoặc ngoại tiết của tuyến tụy (tạo men tụy và tiết vào trong ruột non).

Bệnh thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn sớm. Hầu hết người bệnh ung thư tụy phát hiện ở giai đoạn trễ, dẫn đến tiên lượng kém. Ở giai đoạn muộn, người bệnh có thể có các biểu hiện như sụt cân không rõ nguyên nhân, buồn nôn, nôn ói, khó tiêu, ợ chua, ợ nóng, đau bụng, rối loạn tiêu hóa.

Trường hợp khối u ở tụy phát triển chèn ép đường mật, người bệnh có thể xuất hiện vàng da, vàng mắt, nước tiểu sậm màu và phân bạc màu do tình trạng tắc mật. Ngoài ra, các dấu hiệu đau lưng, viêm tụy kéo dài cũng có thể là biểu hiện gợi ý.

Bác sĩ Diệp tư vấn cho người khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên đi khám chuyên khoa Ung Bướu để bác sĩ khám, chẩn đoán nguyên nhân và đưa ra hướng điều trị phù hợp. Nếu nghi ngờ ung thư tụy, bác sĩ chỉ định người bệnh làm các xét nghiệm máu và hình ảnh như siêu âm, chụp CT, MRI để chẩn đoán. Một vài chẩn đoán hình ảnh cần dùng ống soi (thiết bị hình ống dài) đưa vào cơ thể để khảo sát tổn thương.

Chụp MRI giúp đánh giá rõ cấu trúc tuyến tụy và đường mật. Trong đó, kỹ thuật MRCP có thể khảo sát hệ thống đường mật và ống tụy mà không cần sử dụng thuốc tương phản, nhờ dịch mật tạo tín hiệu tự nhiên trên hình ảnh.

Phẫu thuật nội soi ổ bụng có thể được chỉ định để kiểm tra các tạng trong ổ bụng, hỗ trợ phát hiện các tổn thương di căn mà các phương tiện chẩn đoán hình ảnh khác chưa ghi nhận. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể lấy mẫu mô để sinh thiết, tuy nhiên sinh thiết khối u tụy thường được thực hiện bằng nội soi siêu âm (EUS).

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm các bất thường, tăng cơ hội điều trị bệnh ở giai đoạn sớm, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Bác sĩ Kim Thị Bé Diệp

Khoa Ung bướu, Trung tâm Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM