Đau lưng khi ho có phải thoát vị đĩa đệm?

Tôi thường bị đau buốt cột sống mỗi lần ho, có phải do thoát vị đĩa đệm không, điều trị như thế nào? (Đặng Hà, Đồng Nai)

Trả lời:

Ho làm tăng áp lực trong ổ bụng, áp lực mạch máu trong tủy sống. Ho cũng gây áp lực trong ống sống, tác động đến những vùng cột sống có tổn thương (ví dụ đĩa đệm bị thoát vị) chèn ép vào rễ, dây thần kinh.

Bạn ho có thể tác động vào đĩa đệm bị thoát vị, gây đau. Khi đĩa đệm chèn ép vào cột sống, dưới tác động của cơn ho, áp lực lên vùng đĩa đệm cột sống sẽ nhiều hơn, tạo ra cơn đau và lan theo rễ thần kinh. Đau cột sống khi ho cũng xảy ra trong trường hợp tổn thương thần kinh.

Bạn nên đi khám để bác sĩ xác định chính xác nguyên nhân cơn đau cột sống và điều trị phù hợp. Hiện, có nhiều phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm, tùy tình trạng, mức độ bệnh. Trong đó, phương pháp mổ nội soi cột sống hai cổng (Unilateral biportal endoscopy - UBE) mang đến hiệu quả điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, trượt hẹp đốt sống... cao.

Ưu điểm của mổ nội soi cột sống là ít xâm lấn, ít tổn thương, bệnh nhân phục hồi nhanh. Thiết bị chuyên dụng của máy phóng đại hình ảnh vị trí tổn thương trong cột sống lên nhiều lần. Độ phân giải cao giúp bác sĩ nhìn rõ tổn thương, phân định rõ vị trí tổn thương chèn ép rễ thần kinh và các chức năng thần kinh.

Kỹ thuật mổ nội soi này chỉ thực hiện bằng hai đường mổ rất nhỏ, dài khoảng 4-7 mm, hạn chế các tổn thương cấu trúc của da và xương. Nhờ đó người bệnh ít đau và hồi phục sức khỏe tốt.

Mổ nội soi cột sống hai cổng điều trị thoát vị đĩa đệm được đánh giá an toàn cao hơn mổ thường. Bác sĩ có thể nhìn thấy rõ cấu trúc ở bên trong tổn thương và can thiệp phù hợp để an toàn cho bệnh nhân. Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã áp dụng kỹ thuật này để mổ thành công cho nhiều bệnh nhân thoát vị đĩa đệm.

BS.CKII Đặng Bảo Ngọc

Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM