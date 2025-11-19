Dấu hiệu trên da cảnh báo bệnh tim

Da đổi màu xanh, tím thường do tắc nghẽn mạch máu, xuất hiện u ở ngón tay, ngón chân cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng tim.

Bệnh tim là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, nhưng các triệu chứng thường âm ỉ trong nhiều năm. Dưới đây là những dấu hiệu ở da có thể báo hiệu bệnh tim.

Sưng ở bàn chân và cẳng chân

Một trong những dấu hiệu phổ biến của bệnh tim biểu hiện trên da là sưng ở bàn chân, mắt cá chân, cẳng chân. Tình trạng này xảy ra khi tim không bơm máu hiệu quả, khiến dịch tích tụ trong các mô. Người bệnh có thể cảm nhận giày chật hoặc có các vết hằn sâu trên da sau khi đi tất. Nếu sưng chân kèm theo mệt mỏi hoặc khó thở, người bệnh nên đến bác sĩ khám.

Da xanh hoặc tím

Một số vùng da như ngón tay hoặc ngón chân chuyển sang màu xanh hoặc tím và không trở lại màu bình thường có nghĩa là máu không cung cấp đủ oxy và tim đang gặp vấn đề. Tình trạng này báo hiệu tắc nghẽn mạch máu hoặc chức năng tim kém. Đây là dấu hiệu nghiêm trọng cần được chăm sóc y tế kịp thời vì thiếu oxy dễ gây tổn thương da và mô.

Nốt sần màu vàng cam

Cục u hoặc mảng bám màu vàng hoặc cam xuất hiện trên da quanh khóe mắt, khuỷu tay, đầu gối hoặc mu bàn chân là các mảng mỡ tích tụ do nồng độ cholesterol hoặc triglyceride trong máu cao. Chúng không gây đau đớn nhưng cho thấy cholesterol cao đến mức nguy hiểm, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

Da có họa tiết màu tím hoặc xanh lam giống lưới

Các đốm màu tím hoặc xanh lam giống như mạng nhện hoặc lưới trên da thường là dấu hiệu của hội chứng thuyên tắc cholesterol. Tình trạng này xảy ra khi các động mạch nhỏ bị tắc nghẽn bởi các tinh thể cholesterol, gây ra lưu lượng máu kém. Dấu hiệu này không phải là phát ban hay nhiễm trùng, người bệnh nên đi bác sĩ khám sớm.

Đường kẻ màu đỏ hoặc tím dưới móng tay

Những đường nhỏ màu đỏ hoặc tím trông giống như dằm dưới móng tay có thể do tổn thương các mạch máu nhỏ. Những đường này có thể là dấu hiệu của viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, một bệnh nhiễm trùng tim nghiêm trọng. Chúng thường kéo dài vài ngày, người bệnh không nên bỏ qua nếu kèm theo triệu chứng khác như sốt hoặc mệt mỏi.

Các khối u đau ở ngón tay hoặc ngón chân

Các cục u đỏ hoặc tím gây đau trên ngón tay hoặc ngón chân, được gọi là hạch Osler, là dấu hiệu của nhiễm trùng tim hoặc vấn đề tim mạch khác. Những cục u này có thể xuất hiện rồi biến mất hoặc kéo dài. Khi nhận thấy những cục u đau đớn như trên, người bệnh nên nhanh chóng đi khám.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)