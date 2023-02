Dấu hiệu thiếu vitamin C dễ bỏ qua

Người thiếu vitamin C có thể chảy máu cam, nướu răng, bầm tím, da khô, miễn dịch kém, cơ thể chữa lành vết thương chậm.

Theo khuyến nghị, phụ nữ trưởng thành (không mang thai hoặc đang cho con bú) cần 75 mg vitamin C mỗi ngày, đàn ông cần 90 mg. Cơ thể không tạo ra hoặc lưu trữ vitamin C, vì vậy mỗi người cần dung nạp dưỡng chất này qua thực phẩm. Dưới đây là những dấu hiệu thiếu vitamin C mọi người thường bỏ qua.

Chữa lành vết thương chậm

Khi cơ thể bị thương, vitamin C đóng vai trò chữa bệnh. Cơ thể cần nó để tạo ra collagen, một loại protein đóng vai trò trong từng giai đoạn sửa chữa da. Vitamin C giúp bạch cầu trung tính, một loại tế bào bạch cầu chống nhiễm trùng, hoạt động tốt.

Những người có chế độ ăn uống nghèo nàn, mắc bệnh thận phải chạy thận nhân tạo, nghiện rượu nặng và hút thuốc có nguy cơ thiếu vitamin C cao hơn.

Chảy máu nướu, chảy máu cam, bầm tím

Vitamin C giữ cho các mạch máu khỏe mạnh và giúp đông máu. Collagen cũng rất cần thiết cho răng và lợi khỏe mạnh. Một nghiên cứu cho thấy những người mắc bệnh nướu răng ăn bưởi trong 2 tuần nhận thấy nướu của họ không bị chảy máu nhiều.

Tăng cân

Nghiên cứu ban đầu đã tìm thấy mối liên hệ giữa lượng vitamin C thấp và lượng mỡ trong cơ thể cao hơn, đặc biệt là mỡ bụng. Loại vitamin này cũng có thể đóng một vai trò trong việc giúp cơ thể đốt cháy chất béo để lấy năng lượng tốt.

Da khô, nhăn nheo

Những người có chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều vitamin C có thể có làn da mịn màng và mềm mại hơn. Bởi lẽ vitamin C là chất chống oxy hóa nên có thể giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do. Chúng phân hủy dầu, protein và thậm chí cả DNA.

Thiếu vitamin C có thể khiến làn da khô, nhăn nheo. Ảnh: Freepik

Miễn dịch yếu

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi phân tử có hại được gọi là gốc tự do. Khi các gốc tự do tích tụ có thể thúc đẩy trạng thái stress oxy hóa, liên quan đến nhiều bệnh mạn tính.

Một số bằng chứng cho thấy vitamin C có thể giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật như viêm phổi và nhiễm trùng bàng quang. Dưỡng chất này thậm chí có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh tim, một số loại ung thư.

Mất thị lực

Nếu bị thoái hóa điểm vàng liên quan đến tuổi tác (AMD), bệnh có thể trở nên tồi tệ hơn nhanh hơn nếu không có vitamin C, chất chống oxy hóa khác và một số khoáng chất. Cơ thể nhận đủ vitamin này từ thực phẩm có thể giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể.

Đau khớp, răng lung lay

Những người mắc bệnh scurvy (tên của tình trạng thiếu hụt vitamin C) cũng gặp các vấn đề như răng lung lay, móng tay nứt nẻ, đau khớp, xương giòn và lông trên cơ thể bị xoắn lại. Khi người bệnh tăng cường vitamin C, các triệu chứng bắt đầu thuyên giảm sau một ngày và thường khỏi trong vòng 3 tháng.

Thực phẩm giàu vitamin C

Các loại rau, quả giàu vitamin C giúp cơ thể nâng cao sức đề kháng, tăng cường chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào, tạo collagen giúp chữa lành vết thương. Lượng vitamin C có trong ổi cao gấp 4 lần so với cam, cụ thể trong 100 g ổi có khoảng 200 mg vitamin C.

Đu đủ là thực phẩm chứa nhiều vitamin C, giàu vitamin A, B, chất xơ, folate, kali, magie, flavonoid, carotenes... tốt cho đường tiêu hóa, giảm nguy cơ ung thư đại tràng, cổ tử cung. Trong một cốc đu đủ chín khoảng 150 g có chứa khoảng 90 mg vitamin C, vừa đủ nhu cầu hàng ngày cho người trưởng thành. Các loại quả khác như cam, xoài, dâu tây cũng giàu loại vitamin này.

Lê Nguyễn (Theo WebMD)