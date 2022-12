6 lý do cơ thể cần vitamin C

Bổ sung vitamin C làm giảm huyết áp tâm thu trung bình 4,9 mmHg, giảm nguy cơ mắc bệnh gout 44%.

Lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày là 75 mg với nữ, 90 mg với nam giới. Nhiều loại trái cây như cam, dâu tây, quả kiwi, ớt chuông, bông cải xanh, cải xoăn, rau bina giàu vitamin C. Dưới đây là 6 lợi ích khi bổ sung vitamin này.

Giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi phân tử có hại được gọi là gốc tự do. Khi các gốc tự do tích tụ có thể thúc đẩy trạng thái stress oxy hóa, liên quan đến nhiều bệnh mạn tính. Các nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ nhiều vitamin C có thể làm tăng mức chống oxy hóa lên tới 30%.

Kiểm soát huyết áp cao

Huyết áp cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu. Các nghiên cứu chỉ ra, vitamin C có thể giúp giảm huyết áp. Một phân tích của 29 nghiên cứu trên người cho thấy việc bổ sung vitamin C làm giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương (giá trị thấp hơn) trung bình 1,5 mmHg ở người trưởng thành khỏe mạnh.

Ở người lớn bị huyết áp cao, bổ sung vitamin C làm giảm huyết áp tâm thu trung bình 4,9 mmHg và huyết áp tâm trương 1,7 mmHg. Tuy nhiên, những người bị huyết áp cao không nên chỉ phụ thuộc vào vitamin C khi điều trị.

Vitamin C góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bảo vệ hệ thần kinh. Ảnh: Freepik

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, bao gồm huyết áp cao, mức cholesterol, chất béo trung tính hoặc LDL (có hại) cao, mức cholesterol HDL (có lợi) thấp. Vitamin C có thể giúp giảm các yếu tố rủi ro này, từ đó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Một phân tích của 9 nghiên cứu với tổng số 293.172 người tham gia cho thấy, sau 10 năm, những người bổ sung ít nhất 700 mg vitamin C mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn 25% so với những người không bổ sung vitamin C. Một phân tích khác của 15 nghiên cứu cho rằng tiêu thụ vitamin C từ thực phẩm (không phải thực phẩm bổ sung) có liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Tuy nhiên, các nhà khoa học không chắc liệu những người tiêu thụ thực phẩm giàu vitamin C có tuân theo lối sống lành mạnh hơn những người dùng thực phẩm bổ sung hay không.

Một phân tích khác của 13 nghiên cứu cũng xem xét tác động của việc bổ sung ít nhất 500 mg vitamin C mỗi ngày đối với các yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim như mức cholesterol trong máu, chất béo trung tính. Phân tích cho thấy, việc bổ sung vitamin C làm giảm đáng kể lượng cholesterol LDL (có hại) khoảng 7,9 mg/dL và chất béo trung tính trong máu là 20,1 mg/dL.

Ngăn ngừa cơn gout cấp

Bệnh gout là tình trạng viêm khớp, đặc biệt ở các ngón chân cái. Các triệu chứng bệnh xuất hiện khi có nhiều axit uric trong máu. Một nghiên cứu thực hiện với 1.387 nam giới phát hiện ra rằng những người tiêu thụ nhiều vitamin C nhất có nồng độ axit uric trong máu thấp hơn đáng kể so với những người tiêu thụ ít nhất.

Một nghiên cứu khác theo dõi 46.994 người đàn ông khỏe mạnh trong hơn 20 năm để xác định xem lượng vitamin C có liên quan đến việc phát triển bệnh gout hay không phát hiện rằng, những người bổ sung vitamin C có nguy cơ mắc bệnh gout thấp hơn 44%. Các nhà khoa học cho rằng, cần có thêm nhiều nghiên cứu về tác dụng của vitamin C với bệnh gout.

Ngăn ngừa thiếu sắt

Sắt là một chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết để tạo ra tế bào hồng cầu, vận chuyển oxy đi khắp cơ thể. Vitamin C hỗ trợ chuyển đổi chất sắt khó hấp thụ, chẳng hạn như nguồn sắt từ thực vật, thành dạng dễ hấp thụ hơn. Điều này hữu ích cho những người không ăn thịt (thịt là nguồn cung cấp chất sắt chính).

Tiêu thụ 100 mg vitamin C có thể cải thiện khả năng hấp thụ sắt lên 67%. Do đó, vitamin C có thể giúp giảm nguy cơ thiếu máu ở những người dễ bị thiếu sắt.

Trong một nghiên cứu, 65 trẻ em bị thiếu máu do thiếu sắt nhẹ được bổ sung vitamin C. Các nhà nghiên cứu phát hiện, nếu có lượng sắt thấp, tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu vitamin C có thể giúp cải thiện lượng sắt trong máu.

Bảo vệ trí nhớ

Stress oxy hóa có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Vitamin C là một chất chống oxy hóa mạnh, hàm lượng vitamin này thấp có liên quan đến suy giảm khả năng ghi nhớ.

Hơn nữa, một số nghiên cứu chỉ ra rằng những người mắc chứng mất trí nhớ có thể có lượng vitamin C trong máu thấp. Bổ sung vitamin C có thể hỗ trợ chống lại tình trạng như mất trí nhớ. Tuy nhiên, cần có thêm các nghiên cứu trên người để hiểu tác dụng của việc bổ sung vitamin C đối với sức khỏe hệ thần kinh.

Lê Nguyễn (Theo Healthline)