Dấu hiệu thiếu omega-3 biểu hiện ở da

Cơ thể thiếu axit béo omega-3 thường khiến vết thương lâu lành, giảm khả năng giữ ẩm của da, dẫn đến khô ráp.

Omega-3 là axit béo không bão hòa đa thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp, cần được bổ sung qua thực phẩm hoặc viên uống. Bên cạnh nhiều lợi ích cho sức khỏe, omega-3 đặc biệt quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh. Nhóm chất béo này giúp củng cố hàng rào lipid - lớp màng tự nhiên giữ ẩm và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây kích ứng. Khi hàng rào lipid được tăng cường, làn da ít bị khô, giảm nhạy cảm và được bảo vệ tốt hơn trước tác động của môi trường.

Chất dinh dưỡng này cũng có đặc tính chống viêm, làm giảm mẩn đỏ, đợt bùng phát của bệnh về da như chàm, vảy nến, mụn trứng cá. Thiếu hụt omega-3 biểu hiện qua nhiều dấu hiệu rõ rệt, đặc biệt trên khuôn mặt.

Xuất hiện nhiều mụn trứng cá

Thiếu omega-3 có thể làm tăng viêm trên da, dễ nổi mụn và khiến lỗ chân lông to hơn. Tình trạng này kéo dài còn thúc đẩy phân hủy collagen, khiến da nhanh xuất hiện nếp nhăn, chảy xệ và xỉn màu. Ngoài ra, omega-3 giúp cân bằng lượng dầu tiết ra, hỗ trợ kiểm soát mụn trứng cá.

Vết thương lâu lành

Nếu những vết cắt, mụn nhọt hoặc vết thâm lâu lành hơn bình thường có thể là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang thiếu chất béo omega-3. Chất béo rất cần thiết cho sự tái tạo tế bào da, giảm các phản ứng viêm làm chậm quá trình hồi phục.

Da khô, bong tróc, ngứa

Khi da thiếu các axit béo thiết yếu, chúng sẽ mất khả năng giữ ẩm. Điều này khiến da thô ráp, bong tróc và ngứa, đặc biệt là quanh má, trán hoặc môi. Da khô kéo dài ngay cả khi thường xuyên sử dụng kem dưỡng ẩm, có thể là dấu hiệu của sự thiếu hụt chất dinh dưỡng bên trong chứ không chỉ là vấn đề bên ngoài.

DHA là một loại omega-3 cấu tạo nên phần lớn võng mạc. Nếu không bổ sung đủ DHA, mắt có thể bị khô và thị lực suy giảm theo thời gian. Những người thiếu omega-3 cũng thường gặp nhiều vấn đề hơn như đau mắt hoặc mỏi mắt.

Người trưởng thành khỏe mạnh cần khoảng 250-500 mg omega-3 mỗi ngày để duy trì sức khỏe da, tim mạch, não bộ, thị lực... Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, mòi giàu omega-3. Mỗi người nên duy trì thói quen tiêu thụ loại cá này hai lần một tuần. Nguồn thực phẩm từ thực vật như hạt lanh, hạt chia là lựa chọn thích hợp cho người ăn chay.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)