Dấu hiệu thiếu máu não do thiếu sắt

Mệt mỏi bất thường, da xanh xao, đau đầu, chóng mặt, sương mù não là những biểu hiện cho thấy thiếu máu não do thiếu sắt.

Thiếu máu não do thiếu sắt xảy ra khi cơ thể không đủ sắt để sản xuất hemoglobin, khiến não không nhận đủ oxy và các chất dinh dưỡng cần thiết. Nguyên nhân có thể do chế độ ăn thiếu sắt, mất máu, khả năng hấp thụ sắt kém, nhu cầu sắt tăng cao, mang thai và sau sinh.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết cơ thể thiếu sắt gây ra nhiều biến chứng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, nhất là não bộ. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết.

Sương mù não: Đây là tình trạng thiếu ferritin (một dạng protein hoạt động trong các tế bào máu), liên quan đến các tổ chức dự trữ sắt ở khắp cơ thể. Khi lượng ferritin dưới 40 ng/ml gây ra tình trạng sương mù não với biểu hiện thiếu minh mẫn, suy giảm trí nhớ, mất tập trung.

Mệt mỏi bất thường, da xanh xao: Cơ thể không sản xuất đủ hemoglobin để mang oxy đến các tế bào dễ dẫn đến mệt mỏi, thiếu năng lượng. Mệt mỏi, da xanh xao thường xảy ra vào buổi chiều, ảnh hưởng đến các hoạt động thư giãn, giải trí và vận động. Khi thiếu sắt, cơ thể không thể sản xuất đủ hemoglobin cho các tế bào máu đỏ, khiến da nhợt nhạt hơn.

Chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu: Cơ thể không đủ hemoglobin để vận chuyển oxy đến não làm các tế bào não thiếu oxy, không thể hoạt động bình thường. Điều này dẫn đến giãn mạch máu trong não, tăng áp lực gây đau đầu, giảm huyết áp, chóng mặt. Biểu hiện rõ khi thay đổi tư thế đột ngột. Thiếu oxy khiến tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu, tăng nhịp tim cũng gây mệt mỏi và chóng mặt.

Các triệu chứng khác của thiếu máu não do thiếu sắt có thể xảy ra bao gồm sưng đau lưỡi, miệng, móng tay, chân dễ gãy, da tóc hư tổn, hội chứng chân bồn chồn...

Bác sĩ Tiến cho biết thiếu máu não do thiếu sắt khá phổ biến, có thể xảy ra ở bất kỳ lứa tuổi nào. Trẻ em và phụ nữ mang thai có khả năng thiếu khoáng chất này cao hơn. Người bị thiếu máu não do thiếu sắt nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm máu để theo dõi tình trạng. Tăng cường thực phẩm giàu sắt từ thịt đỏ, hải sản, đậu và rau xanh lá đậm. Bổ sung vitamin C giúp tăng cường hấp thụ dưỡng chất này.

Nếu chế độ ăn không đủ, có thể sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. Bổ sung các dưỡng chất từ thiên nhiên như chiết xuất blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) hỗ trợ tăng cường máu lên não. Các dưỡng chất này có khả năng vượt qua hàng rào máu não, đưa máu lên não được tốt hơn. Chúng cung cấp các chất tốt cho não giúp nuôi dưỡng và bảo vệ tế bào thần kinh; giảm triệu chứng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt.

Đình Diệu