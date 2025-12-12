Dấu hiệu thiếu magie thường thấy ở mặt, mắt

Cơ thể thiếu hụt magie có thể xuất hiện biểu hiện giật mí mắt, sưng mắt, quầng thâm, chuột rút cơ mặt, da khô.

Magie quan trọng với sức khỏe tổng thể, có tác dụng duy trì chức năng cơ bắp, thần kinh, sản xuất năng lượng. Cơ thể thiếu hụt chất dinh dưỡng này thường có những biểu hiện ở mặt, quanh mắt. Nhận biết sớm giúp giảm triệu chứng.

Giật mí mắt

Mí mắt co giật không kiểm soát là dấu hiệu thường gặp khi thiếu magie, thường khởi đầu bằng những cơn giật nhẹ ở mí dưới rồi tự hết. Khoáng chất này đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa các xung thần kinh, sự co cơ. Khi nồng độ magie trong cơ thể giảm, các dây thần kinh trở nên nhạy cảm, gây hiện tượng co giật. Mỗi người nên tăng cường ăn thực phẩm giàu magie như rau bina, các loại hạt...

Có bọng mắt

Magie giúp điều hòa cân bằng chất lỏng, giảm viêm trong cơ thể. Khi hàm lượng magie thấp, cơ thể sẽ giữ nhiều chất lỏng gây sưng hút quanh mắt. Một cách để khắc phục điều này là uống đủ nước, giảm lượng muối, ăn thực phẩm giàu magie.

Quầng thâm dưới mắt

Quầng thâm dưới mắt thường do thiếu ngủ, mệt mỏi gây ra, song cũng có thể vì thiếu magie. Vùng da dưới mắt nhạy cảm, nồng độ magie thấp khiến da sẫm màu hơn. Bổ sung đủ chất dinh dưỡng này có thể tăng lưu thông máu, da sáng màu.

Chuột rút cơ mặt

Magie có tác dụng thư giãn cơ bắp, ngăn ngừa phản ứng thần kinh quá mức, nên cơ thể thiếu chất dinh dưỡng này sẽ gây ruột rút, co thắt ở mặt. Cảm giác này dễ nhầm lẫn với căng thẳng, rối loạn khớp thái dương.

Da mặt khô

Magie hỗ trợ làn da bằng cách cung cấp độ ẩm, thúc đẩy quá trình sửa chữa tế bào, giảm viêm. Khi nồng độ magie thấp, da dễ bị kích ứng, khô, nhạy cảm. Các tình trạng này biểu hiện rõ hơn khi thay đổi thời tiết, stress.

Co giật ở khóe miệng

Giống như gây chuột rút ở cơ mặt, thiếu magie cũng dẫn đến co giật không tự chủ ở khóe miệng, mũi. Cảm giác này thường giống như một cơn rung hoặc co thắt nhẹ, tự biến mất rồi tái phát. Căng thẳng, caffeine, chế độ ăn uống kém khiến tình trạng này nặng hơn. Hãy đi khám để bác sĩ xác định nguyên nhân, bổ sung magie đúng liều nếu cần.

Thiếu hụt magie làm rối loạn hoạt động thần kinh, tăng hormone gây stress cortisol, cản trở giấc ngủ ngon và liền mạch. Mỗi người cần lượng magie khác nhau tùy giới tính và độ tuổi. Nam giới trưởng thành khoảng 400-420 mg/ngày, nữ giới trưởng thành khoảng 310-320 mg/ngày. Nhu cầu này có thể cao hơn khi mang thai hoặc ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)