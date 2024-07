Dấu hiệu thiếu magiê ở phụ nữ

Phái đẹp thiếu magiê có nguy cơ dẫn đến nhịp tim không đều, yếu xương, chuột rút cơ, đau nửa đầu hay các triệu chứng tiền kinh nguyệt nặng.

Magiê là khoáng chất thiết yếu, hỗ trợ nhiều chức năng quan trọng của cơ thể. Nó tham gia vào hơn 300 phản ứng sinh hóa, bao gồm chức năng cơ, thần kinh, kiểm soát lượng đường trong máu, tổng hợp protein.

Thực phẩm giàu magiê bao gồm rau lá xanh (rau bina, cải xoăn), các loại hạt (hạnh nhân, hạt bí ngô), ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch) và đậu (đậu đen, đậu xanh). Phụ nữ trưởng thành cần khoảng 310-320 mg magiê mỗi ngày. Phái nữ dễ bị thiếu magiê do thay đổi nội tiết tố, thói quen ăn kiêng và các yếu tố lối sống khác. Dưới đây là một số biểu hiện dễ nhận biết.

Nhịp tim không đều, huyết áp cao

Một trong những tác động nghiêm trọng nhất của thiếu hụt magiê ở phụ nữ là gặp các vấn đề tim mạch. Magiê giúp điều hòa nhịp tim, hỗ trợ chức năng của tim mạch. Thiếu hụt khoáng chất này có thể dẫn đến rối loạn nhịp tim (nhịp tim không đều), làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Nồng độ magiê trong cơ thể thấp có liên quan đến huyết áp cao - yếu tố nguy cơ đối với bệnh tim. Phụ nữ bị thiếu magiê có thể bị đánh trống ngực, đau ngực và dễ đông máu.

Yếu xương

Canxi, vitamin D và magiê là ba dưỡng chất đảm bảo cấu trúc xương khỏe mạnh. Phụ nữ trưởng thành, nhất là giai đoạn sau mãn kinh, có nguy cơ mắc bệnh loãng xương cao hơn, dẫn đến xương yếu, dễ gãy. Thiếu magiê có thể làm tăng nguy cơ này bằng cách giảm hấp thụ canxi, thay đổi quá trình chuyển hóa xương. Kết quả là phái đẹp dễ bị gãy xương hay mắc các bệnh liên quan đến xương.

Chuột rút cơ

Magiê giúp điều chỉnh sự co cơ, ngăn ngừa căng cơ quá mức. Phái đẹp không cung cấp đủ khoáng chất này cho cơ thể thường bị chuột rút, co thắt cơ và suy nhược. Những triệu chứng này có thể nghiêm trọng hơn ở phụ nữ tập thể dục thường xuyên. Thiếu hụt magiê nghiêm trọng có thể dẫn đến các triệu chứng rõ rệt hơn như co giật cơ.

Đau nửa đầu

Magiê giúp điều chỉnh chức năng dẫn truyền thần kinh cùng giãn nở mạch máu, cả hai đều liên quan đến bệnh đau nửa đầu. Bổ sung magiê có thể giảm tần suất, mức độ nghiêm trọng của chứng đau nửa đầu hay các rối loạn đau đầu khác ở nữ giới.

Hội chứng tiền kinh nguyệt, đau bụng kinh

Hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS) là một nhóm các triệu chứng khó chịu về thể chất và tinh thần xảy ra khoảng 1-2 tuần trước khi bắt đầu kinh nguyệt. PMS cùng với đau bụng kinh có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Magiê đóng vai trò thư giãn cơ bắp, cải thiện tình trạng đau bụng kinh. Thiếu khoáng chất này có liên quan đến các triệu chứng PMS nặng hơn, bao gồm đầy hơi, khó chịu, thay đổi tâm trạng. Tăng cường ăn thực phẩm giàu magiê góp phần giảm triệu chứng liên quan đến kinh nguyệt.

Lo lắng, trầm cảm

Magiê tham gia vào quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin - hormone có vai trò duy trì tâm trạng tích cực, cân bằng cảm xúc. Thiếu chất này có liên quan rối loạn tâm trạng như trầm cảm, lo lắng. Người có lượng magiê thấp dễ cáu kỉnh, khó tập trung, nhất là trong thời kỳ kinh nguyệt.

Ảnh hưởng đến giấc ngủ

Quá trình điều chỉnh các chất dẫn truyền thần kinh và hormone liên quan đến giấc ngủ chẳng hạn melatonin đều liên quan tới magiê. Phái đẹp có khả năng bị rối loạn giấc ngủ như khó ngủ, khó duy trì giấc ngủ nếu không cung cấp đủ khoáng chất này. Bổ sung magiê hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ, góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe tổng thể.

Bảo Bảo (Theo Healthline, Times of India)