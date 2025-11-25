Dấu hiệu suy giãn tĩnh mạch chân không nên bỏ qua

Chuột rút vào ban đêm, sưng ở mắt cá chân, da chân ngứa, đổi màu là những dấu hiệu cảnh báo suy giãn tĩnh mạch.

Chân nổi đầy tĩnh mạch như mạng nhện (suy giãn tĩnh mạch) ảnh hưởng đến thẩm mỹ, là triệu chứng tiềm ẩn của vấn đề tuần hoàn ở chân. Nhận biết sớm dấu hiệu có thể giúp ngăn ngừa biến chứng.

Ngứa, da đổi màu

Suy giãn tĩnh mạch có thể kèm theo ngứa, nóng rát hoặc ngứa ran. Tình trạng ứ máu, vỡ hồng cầu khiến da bên trên các tĩnh mạch bị ảnh hưởng chuyển sang màu nâu hoặc đỏ. Nếu không được điều trị, tình trạng nặng hơn dẫn đến những thay đổi nghiêm trọng hơn trên bề mặt da.

Chuột rút chân vào ban đêm

Nhiều người bị giãn tĩnh mạch thường bị chuột rút về đêm, cảm giác bồn chồn ở chân. Tuần hoàn tĩnh mạch kém, áp lực tĩnh mạch tăng cao gây kích ứng dây thần kinh và cơ, làm gián đoạn giấc ngủ. Điều này ảnh hưởng đến tinh thần, chất lượng sống của người bệnh.

Tĩnh mạch nổi rõ, phồng lên, xoắn lại

Dấu hiệu rõ nhất của bệnh là những tĩnh mạch nổi lên như sợi dây, màu xanh lam hoặc tím, xuất hiện xuyên qua da. Các tĩnh mạch nông phát triển khi thành tĩnh mạch yếu đi, các van vốn có chức năng ngăn dòng chảy ngược, bị hỏng, khiến máu tích tụ ở phần đó của cơ thể.

Chân nặng, mệt mỏi

Cảm giác nặng nề, mệt mỏi, đau nhức ở chân phổ biến, nhất là sau thời gian dài đứng hoặc ngồi. Áp lực tĩnh mạch tăng cao, tình trạng tuần hoàn bất thường khiến máu ứ đọng thay vì trở về tim nhanh chóng và hiệu quả. Do đó, các mô ở chân người bệnh bị căng cứng, gây cảm giác khó chịu.

Sưng ở chân hoặc mắt cá chân

Dấu hiệu sớm phổ biến của suy tĩnh mạch là sưng quanh mắt cá chân, bàn chân hoặc cẳng chân. Khi tĩnh mạch bị quá tải, một phần dịch có thể rò rỉ vào các mô lân cận, gây sưng mạn tính. Theo thời gian, sưng dẫn đến thay đổi da, khó chịu hoặc loét nếu không được kiểm soát.

Giãn tĩnh mạch giãn là hậu quả của rối loạn chức năng van tĩnh mạch. Tĩnh mạch khỏe mạnh có van một chiều giúp đẩy máu về tim, ngăn dòng chảy ngược. Do các van này yếu đi theo tuổi tác, di truyền hoặc áp lực kéo dài, máu ứ đọng trong tĩnh mạch, khiến chúng xoắn, phình, sưng lên. Các yếu tố nguy cơ khác bao gồm tiền sử gia đình, béo phì, ngồi hoặc đứng lâu, mang thai, thay đổi nội tiết tố.

Để phòng bệnh, mỗi người nên thay đổi tư thế sinh hoạt thường xuyên, có thể sử dụng vớ áp lực y khoa, kê cao chân khi nghỉ ngơi.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)