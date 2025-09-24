Bơm keo sinh học chữa suy giãn tĩnh mạch

TP HCMÔng Tám, 62 tuổi, suy giãn tĩnh mạch chi dưới nhiều năm, nay phù chân kèm chuột rút, được bác sĩ bơm keo sinh học điều trị.

Suy giãn tĩnh mạch chi dưới là tình trạng máu ứ đọng ở tĩnh mạch chân do van tĩnh mạch suy yếu, không thể đưa máu trở về tim như bình thường, áp lực khiến tĩnh mạch chân giãn lớn, ngoằn ngoèo.

ThS.BS.CKI Phạm Ngọc Minh Thủy, chuyên khoa Ngoại Tim mạch, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết ông Tám bị suy giãn tĩnh mạch hai chi dưới giai đoạn C4 (có 6 giai đoạn, từ C1 đến C6). Các tĩnh mạch nông nổi gồ ghề trên bề mặt da và nhiều mạch máu nhỏ như mạng nhện, khiến ông đau mỏi, phù hai chân, sạm da, thường xuyên bị chuột rút dù uống thuốc đều đặn.

Theo bác sĩ Thủy, điều trị nội khoa chủ yếu nhằm giảm triệu chứng, làm chậm tiến triển bệnh ở giai đoạn sớm. Trường hợp ông Tám đã diễn tiến đến giai đoạn C4, tĩnh mạch bị tổn thương nặng, van suy yếu hoàn toàn gây ứ trệ máu mạn tính. Lúc này, uống thuốc và sử dụng tất y khoa giúp cải thiện một phần triệu chứng nhưng không thể xử trí triệt để nguyên nhân gốc là tổn thương tĩnh mạch. Nếu không can thiệp, bệnh có thể tiến triển nặng, dẫn đến biến chứng loét chân, viêm tắc tĩnh mạch nguy hiểm.

Ông Tám còn bị tăng huyết áp và rối loạn lipid máu - yếu tố nguy cơ có thể khiến bệnh tăng nặng. Bác sĩ kê thuốc giảm đau, kháng viêm, hỗ trợ tĩnh mạch, hạ huyết áp cho ông nhằm điều trị nội khoa tối ưu trước khi can thiệp.

ThS.BS Nguyễn Hồng Vinh, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, bơm keo tĩnh mạch kết hợp phẫu thuật Muller loại bỏ các búi tĩnh mạch nông giãn. Với sự hỗ trợ của máy siêu âm, bác sĩ đưa lượng keo sinh học phù hợp theo chiều dài của tĩnh mạch tổn thương thông qua một ống thông nhỏ. Chất keo làm dính thành mạch, chặn dòng máu chảy ngược, máu sẽ chuyển hướng lưu thông qua tĩnh mạch khỏe mạnh khác ở chân. Phương pháp này giúp bảo tồn các mô, cơ và dây thần kinh xung quanh, nhờ đó bệnh nhân phục hồi nhanh chóng. Sau can thiệp vài giờ, ông Tám đi lại bình thường, giảm triệu chứng, xuất viện, tái khám theo lịch hẹn.

Chân ông Tám nổi nhiều mạch máu nhỏ, sạm da (bên trái) và sau khi điều trị suy giãn tĩnh mạch (bên phải). Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Bác sĩ Vinh cho hay bơm keo sinh học là phương pháp điều trị suy giãn tĩnh mạch tiên tiến, ít xâm lấn, được ứng dụng rộng rãi nhờ ít đau, không cần gây tê quanh tĩnh mạch (chỉ cần gây tê tại chỗ chọc kim), không sinh nhiệt, không làm tổn thương thần kinh. Thời gian thực hiện khoảng 20-30 phút, không cần nằm viện, người bệnh hồi phục nhanh, không phải mang tất y khoa kéo dài sau thủ thuật.

Bác sĩ Thủy khuyên người có triệu chứng như nặng chân, mỏi chân, phù nề, nổi tĩnh mạch xanh dưới da, đau nhức về chiều nên khám chuyên khoa để điều trị phù hợp. Người thuộc nhóm nguy cơ cao bao gồm đứng lâu, ngồi nhiều (giáo viên, nhân viên văn phòng, bán hàng, thợ may, tài xế, tiếp viên hàng không...), phụ nữ mang thai hoặc sau sinh, người lớn tuổi, thừa cân, béo phì.

Để phòng bệnh, mọi người nên hạn chế giữ một tư thế quá lâu, thực hiện bài tập suy giãn tĩnh mạch, để chân cao khi ngồi hoặc nằm nghỉ, tập hít thở chủ động, duy trì chế độ ăn nhiều chất xơ (rau xanh, trái cây, các loại đậu, hạt...), tập thể dục đều đặn, kiểm soát cân nặng phù hợp.

Ngọc Châu

*Tên người bệnh đã được thay đổi