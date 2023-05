Một số dấu hiệu sớm dễ bỏ qua của bệnh gan nhiễm mỡ do rượu như buồn nôn, chán ăn, đau bụng…

Bác sĩ Hoàng Nam (Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội) cho biết uống nhiều rượu có thể dẫn đến tích tụ chất béo trong gan gây bệnh gan nhiễm mỡ do rượu. Khi uống quá nhiều rượu, gan sẽ mất đi khả năng tự chữa lành và bị tổn hại vĩnh viễn. Gan có chức năng phân hủy rượu, nếu bạn uống nhiều hơn mức gan có thể xử lý có thể khiến nó tổn thương.

Gan nhiễm mỡ có thể xảy ra ở người uống nhiều rượu. Viêm gan do rượu và xơ gan do rượu cũng có liên quan đến uống nhiều rượu trong một thời gian dài. Gan bị tổn thương có thể có hoặc không có dấu hiệu cảnh báo. Tuy một số dấu hiệu sớm có thể bị nhầm lẫn với các bệnh khác nhưng bạn nên lưu ý để điều chỉnh lối sống khoa học, kịp thời.

Đau bụng

Một dấu hiệu phổ biến của bệnh gan nhiễm mỡ là đau bụng, có cảm giác khó chịu, đầy ở phía trên bên phải bụng. Khi uống nhiều rượu, gan cần nhiều thời gian để thải độc. Độc tố không được thải hết có thể gây tổn thương gan. Chức năng gan giảm khiến khả năng tiết mật hạn chế. Mật ít làm giảm khả năng tiêu hóa khiến người mắc bệnh gan do rượu thường có cảm giác đau.

Đau bụng là một trong những dấu hiệu sớm của bệnh gan nhiễm mỡ do rượu. Ảnh: Freepik

Buồn nôn và chán ăn

Uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến viêm gan. Tình trạng viêm gia tăng khi tiếp tục uống rượu dẫn đến viêm gan do rượu. Lúc này, dịch mật do tế bào gan sản xuất giúp tiêu hóa chất béo. Dịch mật không đủ khiến chất béo không được tiêu hóa hết gây buồn nôn và chán ăn, thường gặp ở người mắc gan nhiễm mỡ do rượu.

Mệt mỏi

Mệt mỏi thường xuyên có thể là dấu hiệu liên quan đến bệnh về gan, nhất là bệnh gan nhiễm mỡ do rượu. Chất béo dư thừa trong gan dẫn đến viêm, thúc đẩy giải phóng các cytokine gây viêm. Những cytokine góp phần gây cảm giác mệt mỏi và khó chịu. Bên cạnh đó, sự tích tụ các chất độc làm gan giảm khả năng dự trữ glucose (đường). Cơ thể bị hạ đường huyết nhanh chóng cũng gây tình trạng mệt mỏi.

Tiêu chảy

Gan nhiễm mỡ do rượu là một trong những bệnh khiến chỉ số men gan cao. Việc vận chuyển dinh dưỡng ở ruột non bị trì hoãn khi gan bị tổn thương dẫn đến sự phát triển quá mức của vi khuẩn gây bệnh tiêu chảy.

Bác sĩ Nam cho biết thêm, ngoài các dấu hiệu cảnh báo sớm nêu trên, tổn thương gan có thể dẫn đến nhiều triệu chứng bao gồm: vàng da, phù, cổ trướng, rụng tóc, lòng bàn tay nổi mẩn đỏ, đi ngoài phân đen và nôn ra máu do xuất huyết tiêu hóa... Các triệu chứng rõ ràng chỉ xuất hiện ở giai đoạn muộn. Người nghi ngờ có dấu hiệu cảnh báo sớm gan nhiễm mỡ do rượu cần thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Lục Bảo