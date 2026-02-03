Dấu hiệu sinh non khác triệu chứng thai kỳ bình thường thế nào?

Tôi mang thai 30 tuần, thường đau lưng, gò cứng bụng. Làm sao phân biệt các triệu chứng lành tính với dấu hiệu chuyển dạ sinh non? (Thủy, 28 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Nhiều trường hợp sinh non xảy ra ở những mẹ bầu có thai kỳ hoàn toàn bình thường, không chỉ giới hạn ở các yếu tố nguy cơ như tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ... Vì vậy, trong suốt quá trình mang thai, mẹ bầu cần chú ý theo dõi và phát hiện sớm các triệu chứng bất thường.

Vào quý ba (tuần thai 28 trở đi), thai phụ thường gặp cơn gò sinh lý nhẹ, không đều, biến mất khi nghỉ ngơi, uống nước hoặc tắm nước ấm. Đau lưng hoặc đau dây chằng tròn (nằm ở hai bên tử cung) cũng là dấu hiệu bình thường trong thai kỳ. Khi thai nhi lớn, trọng tâm cơ thể của người mẹ thay đổi, các dây chằng bị kéo giãn gây đau nhói tức thì. Cơn đau thường xuất hiện khi thai phụ đứng dậy đột ngột, hắt hơi hoặc ho, có xu hướng dịu đi khi nghỉ ngơi hoặc vận động đúng tư thế, không có tính chu kỳ như cơn đau chuyển dạ.

Một số thai phụ tăng tiết dịch âm đạo, không thay đổi mùi, màu sắc... do tác động của hormone estrogen, lưu lượng máu đến vùng chậu tăng lên, kích thích tuyến ở cổ tử cung tiết dịch nhiều hơn. Đây là cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể nhằm làm sạch âm đạo, ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập ngược dòng vào tử cung.

Bên cạnh những thay đổi sinh lý bình thường, một số biểu hiện khác có thể tiềm ẩn nguy cơ chuyển dạ sinh non cần nhận diện sớm. Điển hình là xuất hiện cơn gò thường xuyên, không giảm ngay cả sau khi nghỉ ngơi, uống nước hoặc thay đổi tư thế. Đây là dấu hiệu cảnh báo tử cung đang co thắt, gây áp lực mở cổ tử cung, đẩy thai nhi ra ngoài.

Mẹ bầu cần theo dõi triệu chứng bằng cách tính thời gian cơn co tử cung có theo "quy tắc 5-1-1" hay không. Cụ thể các cơn co thắt cách nhau 5 phút một lần, mỗi cơn kéo dài một phút, tình trạng này diễn ra liên tục trong một giờ thì hãy đi khám ngay.

Bác sĩ Thảo tư vấn cho thai phụ tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Ảnh minh họa: Ngọc Châu

Đau lưng dưới âm ỉ, xuất hiện theo nhịp điệu dễ nhầm lẫn với cơn đau lành tính. Khi tử cung bắt đầu co thắt, dây thần kinh ở vùng lưng dưới bị kích thích. Triệu chứng đau theo nhịp điệu (lúc đau, lúc hết) thường đi kèm với cơn gò tử cung mà thai phụ khó cảm nhận rõ ở phía bụng. Nếu tình trạng này không biến mất khi thay đổi tư thế có thể là dấu hiệu cổ tử cung đang mở.

Thay đổi dịch tiết âm đạo như dịch loãng, có máu, chứa chất nhầy hoặc rỉ dịch liên tục cảnh báo nguy cơ sinh non. Khi cổ tử cung bắt đầu mở sẽ làm bong nút nhầy (lớp màng bảo vệ ngăn vi khuẩn xâm nhập vào tử cung), thường kèm theo một chút máu đỏ hoặc nâu. Dịch loãng hoặc rỉ liên tục có khả năng là biểu hiện của vỡ ối sớm hoặc rò rỉ nước ối, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, đẩy nhanh quá trình chuyển dạ.

Do đó, khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường, bạn nên trao đổi ngay với bác sĩ để có hướng xử trí kịp thời. Trong các lần khám thai định kỳ, bạn nên chủ động trao đổi với bác sĩ các thay đổi nhỏ trong cơ thể, tránh bỏ sót bất thường. Tùy trường hợp, bác sĩ đánh giá tình trạng ra huyết, cơn đau bụng, kiểm tra xem cổ tử cung có sự thay đổi hay không hoặc siêu âm đo chiều dài cổ tử cung ở các tuổi thai phù hợp nhằm đánh giá nguy cơ sinh non, có hướng theo dõi sát hơn.

ThS.BS Nguyễn Phương Thảo

Chuyên khoa Y học bào thai

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7