Dấu hiệu phụ nữ thiếu vitamin B12

Phái đẹp thiếu vitamin B12 thường có biểu hiện mệt mỏi, tê bì, hệ tiêu hóa kém, thay đổi tâm trạng, trí nhớ suy giảm.

Phụ nữ dễ thiếu vitamin B12 do nhiều yếu tố. Trong thai kỳ, nhu cầu vitamin B12 tăng để hỗ trợ phát triển hệ thần kinh của thai nhi. Các tình trạng như bệnh Celiac, tiền sử phẫu thuật dạ dày, giảm tiết axit dạ dày ở người lớn tuổi hoặc sử dụng thuốc giảm axit kéo dài có thể làm giảm khả năng hấp thu vitamin B12. Hội chứng ruột kích thích có thể gián tiếp ảnh hưởng đến tình trạng này thông qua rối loạn tiêu hóa và chế độ ăn hạn chế. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo.

Mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Mệt mỏi không rõ nguyên nhân là dấu hiệu sớm của thiếu vitamin B12 ở phụ nữ. Vitamin này tham gia tạo năng lượng ở tế bào, khi thiếu, hồng cầu vận chuyển oxy kém hiệu quả, khiến cơ thể dễ mệt mỏi, yếu sức và giảm sức bền.

Suy giảm sức khỏe tinh thần

Phụ nữ có nồng độ vitamin B12 thấp có thể khó kiểm soát căng thẳng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất. Thiếu chất dinh dưỡng này cũng có thể làm suy giảm trí nhớ, khó tập trung, nguy cơ mất chứng mất trí nhớ khi về già.

Giảm mật độ xương

Thiếu vitamin B12 có liên quan đến giảm mật độ xương và tăng nguy cơ loãng xương, nhất là người cao tuổi và phụ nữ sau mãn kinh. Vitamin B12 tham gia vào chuyển hóa homocysteine và hoạt động của tế bào xương; khi thiếu, quá trình tạo xương có thể bị ảnh hưởng. Để phòng ngừa, phụ nữ nên bổ sung vitamin B12 qua thực phẩm (thịt, cá, trứng, sữa...) và chỉ dùng thực phẩm bổ sung khi có chỉ định, nhất là với người ăn chay, rối loạn hấp thu hoặc có nguy cơ thiếu hụt.

Chu kỳ kinh nguyệt không đều

Thiếu vitamin B12 không trực tiếp gây rối loạn nội tiết, nhưng có thể gián tiếp ảnh hưởng đến trục thần kinh - nội tiết thông qua vai trò của B12 trong chuyển hóa tế bào, hệ thần kinh và tạo máu. Khi không có đủ vitamin B12, cơ thể dễ mệt mỏi, stress, rối loạn chuyển hóa, từ đó làm nặng thêm tình trạng kinh nguyệt không đều ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Vitamin B12 cần thiết cho quá trình phân chia tế bào và phát triển hệ thần kinh của thai nhi. Thiếu vitamin B12 trong thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ dị tật ống thần kinh, chậm phát triển thần kinh và nhẹ cân khi sinh, đặc biệt khi thiếu đồng thời với acid folic.

Lão hóa sớm

Vitamin B12 đóng vai trò quan trọng trong tái tạo tế bào da, giúp duy trì làn da khỏe mạnh. Khi thiếu hụt, da nhợt nhạt, tăng hoặc giảm sắc tố và thúc đẩy lão hóa sớm do stress oxy hóa và giảm sản sinh tế bào da mới. Vitamin B12 có nhiều trong thực phẩm nguồn gốc động vật. Người ăn chay có thể bổ sung từ thực phẩm tăng cường hoặc viên bổ sung B12 theo hướng dẫn của bác sĩ.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)