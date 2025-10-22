Dấu hiệu ở mắt cảnh báo cholesterol cao

U vàng quanh mắt, mí mắt sưng húp, quầng thâm, tĩnh mạch nổi rõ và kết cấu mí mắt thay đổi có thể do cholesterol cao.

Cholesterol cao là tình trạng thầm lặng, có thể biểu hiện bằng các dấu hiệu dễ thấy xung quanh mắt. Phát hiện sớm các dấu hiệu này cho phép đánh giá và có các biện pháp phòng ngừa để kiểm soát mức cholesterol trước khi các biến chứng nghiêm trọng hơn phát sinh.

Những nốt sần màu vàng trên mí mắt

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết nhất của cholesterol cao là xanthelasma, xuất hiện dưới dạng những nốt sần nhỏ màu vàng gần khóe mắt trong. Chúng có liên quan đến rối loạn chuyển hóa lipid, bao gồm cả nồng độ cholesterol tốt (HDL) thấp.

Dù không gây đau hay khó chịu song sự hiện diện của chúng cảnh báo nồng độ lipid máu cao, ngay cả khi nồng độ cholesterol toàn phần bình thường. Phát hiện sớm các dấu hiệu này cho phép theo dõi và thay đổi lối sống hoặc dùng thuốc kịp thời để giảm các biến chứng tim mạch trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Thay đổi kết cấu mí mắt

Mỡ máu cao đôi khi có thể dẫn đến những thay đổi nhỏ trong kết cấu mí mắt, khiến da dày hơn hoặc săn chắc hơn một chút. Những thay đổi về kết cấu này thường xuất hiện trước khi xuất hiện các u vàng (xanthelasma) có thể nhìn thấy được.

Vòng trắng quanh mống mắt

Vòng giác mạc là tình trạng xuất hiện một vòng trắng hoặc xám mờ xung quanh mống mắt, phần có màu của mắt. Tình trạng này xảy ra do các mảng cholesterol hình thành trong giác mạc. Đây có thể là một phần tự nhiên của quá trình lão hóa nhưng ở người trẻ tuổi thường báo hiệu nồng độ cholesterol cao bất thường.

Sự xuất hiện của vòng giác mạc phản ánh sự tích tụ lipid, xảy ra trong các mạch máu, có thể làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và các vấn đề liên quan đến tim mạch khác. Xét nghiệm máu và kiểm tra thị lực thường xuyên giúp xác định nguyên nhân cơ bản và có phương hướng điều trị.

Mí mắt sưng hoặc phù nề

Sưng mí mắt tạm thời thường do thói quen ngủ, dị ứng hoặc lượng muối nạp vào quá mức song tình trạng sưng liên tục không giảm có thể là dấu hiệu của vấn đề chuyển hóa hoặc tim mạch tiềm ẩn. Mí mắt sưng hoặc phù nề dai dẳng có thể là dấu hiệu khó nhận biết khác của cholesterol cao. Cholesterol cao có thể góp phần gây ứ dịch, ảnh hưởng đến tuần hoàn, khiến mí mắt sưng lên. Những thay đổi ở đường viền mí mắt, đặc biệt là khi kết hợp với các triệu chứng cholesterol cao khác cần được kiểm tra sớm để loại trừ tình trạng mất cân bằng lipid hoặc các bệnh lý liên quan.

Quầng thâm và tĩnh mạch dưới mắt nổi rõ

Trong một số trường hợp, người bị cholesterol cao có thể nhận thấy dấu hiệu ở mắt như quầng thâm hoặc tĩnh mạch nổi rõ hơn. Lượng lipid dư thừa có thể ảnh hưởng đến độ đàn hồi của mạch máu, làm chậm lưu thông máu, gây ứ đọng máu, tăng khả năng nhìn thấy các tĩnh mạch và tạo ra các vùng tối dưới mắt.

U mỡ dưới da hoặc các khối u nhỏ gần mí mắt

U mỡ dưới da hoặc các khối u nhỏ dọc theo bờ mí mắt cũng có thể báo hiệu sự mất cân bằng lipid tiềm ẩn. Những khối u nhỏ, mềm này không gây hại nhưng đôi khi do cholesterol dư thừa lưu thông trong máu.

Bảo Bảo (Theo Times of India)