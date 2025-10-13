Thị lực 10/10 vẫn lão thị

TP HCMChị Châu, 42 tuổi, đau đầu tăng dần sau nhiều ngày, bác sĩ chẩn đoán lão thị dù thị lực nhìn xa 10/10.

Gần đây chị Châu hay đau đầu, cơn đau giảm dần khi ngừng làm việc và nghỉ ngơi. Tần suất đau đầu ngày càng tăng, nghi ngờ có thể do sán chó "ăn" lên não (do đang dùng thuốc trị loại ký sinh trùng này) nên chị tới Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

Kết quả chụp MRI não của chị Châu bình thường, không phát hiện tổn thương cấu trúc, u não, tụ dịch hay chảy máu. Nghi ngờ chị mắc bệnh lý về mắt, các bác sĩ khoa Nội thần kinh khuyên chị sang Trung tâm Mắt Công nghệ cao kiểm tra.

ThS.BS Phạm Huy Vũ Tùng, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, chẩn đoán chị Châu bị lão thị, tức mắt giảm khả năng nhìn gần do lão hóa tự nhiên. Kết quả khám chuyên sâu nhãn áp, chụp đáy mắt, chụp cắt lớp võng mạc và dây thần kinh thị giác bình thường, không thấy tổn thương hay có dấu hiệu nghi ngờ đục thủy tinh thể, glôcôm. Tuy nhiên, thủy tinh thể của chị Châu cứng hơn bình thường, không uốn cong khi nhìn vật thể ở gần. Thị lực nhìn xa rất tốt (10/10) song thị lực nhìn gần (khoảng cách 30-40 cm) kém, chỉ đạt 2/10. Chị đọc được sách ở khoảng cách xa (50-60 cm), vài tháng nay phải đưa điện thoại cách ít nhất một sải tay mới thấy rõ dù trước đó vẫn có thể nằm xem cách mắt 20 cm.

Bác sĩ Tùng kiểm tra mắt cho chị Châu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Lão thị là hiện tượng sinh lý, không phải bệnh lý, thường xuất hiện sau 40 tuổi. Khi lão thị, tầm nhìn trở nên mờ, không rõ nét do thể thủy tinh cứng lại, kém linh hoạt và không còn thay đổi được hình dạng để lấy nét những vật ở gần. Lúc này mắt cố gắng điều tiết để nhìn gần mà không được hỗ trợ bằng kính phù hợp, các cơ quanh mắt phải hoạt động quá mức gây mỏi mắt, đau đầu âm ỉ.

Bác sĩ chỉ định đo mắt cho chị Châu để chọn kính lão phù hợp, mỗi bên hai độ. Đơn kính thuốc giúp chị nhìn các vật ở gần rõ nét hơn, cảm giác mắt dễ chịu, đau đầu giảm.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh chỉ nên đeo kính dưới 10 phút để mắt làm quen, sau đó cho mắt nghỉ ngơi. Người bệnh cần đến các bệnh viện có chuyên khoa Mắt, khám định kỳ mỗi 6 tháng để điều chỉnh kính phù hợp, vì độ lão có thể tăng theo tuổi tác. Đeo kính lão là biện pháp tối ưu để điều trị lão thị. Lão thị không gây mù lòa nhưng nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây đau đầu, giảm chất lượng sống, khả năng nhìn kém tiềm ẩn rủi ro tai nạn.

Nhật Minh

*Tên người bệnh đã được thay đổi