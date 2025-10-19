Dấu hiệu ở mắt cảnh báo thiếu sắt

Thiếu hụt sắt có thể dẫn đến mắt mệt mỏi, khô, mờ và tăng nguy cơ nhiễm trùng mắt cùng một số tình trạng khác.

Sắt đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, trong đó có duy trì đôi mắt khỏe mạnh. Đây là thành phần chính của hemoglobin, protein trong tế bào hồng cầu vận chuyển oxy đến mọi bộ phận của cơ thể, bao gồm cả mắt.

Cung cấp oxy đầy đủ giúp mắt hoạt động bình thường. Nồng độ sắt thấp có thể làm giảm lượng oxy, gây mệt mỏi, mỏi và mờ mắt. Ngoài vận chuyển oxy tới các cơ quan, sắt còn hỗ trợ sản xuất các enzyme bảo vệ mắt khỏi stress oxy hóa (nguyên nhân gây tổn thương các mô mỏng manh theo thời gian). Thiếu sắt làm suy yếu các cơ chế bảo vệ này, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Khi nồng độ sắt giảm, một số dấu hiệu có thể xuất hiện trong và xung quanh mắt. Những thay đổi này có thể diễn ra dần dần nhưng là triệu chứng cho thấy mắt không nhận đủ oxy hoặc chất dinh dưỡng. Nhận biết sớm các triệu chứng thiếu sắt giúp bạn bổ sung khoáng chất này đầy đủ thông qua chế độ ăn uống hoặc thực phẩm bổ sung phù hợp.

Mệt mỏi và mỏi mắt

Thiếu sắt thường khiến cơ thể mệt mỏi và uể oải, cũng có thể gây mỏi mắt. Bạn có thể nhận thấy mắt nặng, đau hoặc căng sau khi đọc sách, làm việc trên máy tính trong nhiều giờ. Nguyên nhân thiếu sắt làm giảm lượng oxy cung cấp. Kết quả gây mờ mắt, khó tập trung và khó chịu khi thực hiện chức năng thị giác. Trong trường hợp nghiêm trọng, thiếu sắt cũng có thể dẫn đến mí mắt trong nhợt nhạt hoặc quầng thâm.

Khô mắt

Nồng độ sắt thấp cản trở việc sản xuất nước mắt, dẫn đến khô, kích ứng mắt. Nước mắt có vai trò bôi trơn đồng thời bảo vệ mắt khỏi bụi bẩn và nhiễm trùng. Khi không có đủ lượng nước mắt cần thiết, mắt có thể cảm thấy cộm, ngứa hoặc đỏ. Khô mắt dai dẳng có thể dẫn đến viêm, làm tăng nguy cơ phát triển các vấn đề nghiêm trọng hơn nếu không được điều trị.

Mờ mắt

Trong những trường hợp thiếu sắt nghiêm trọng hơn, lưu lượng oxy giảm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ sắc nét của thị lực. Người thiếu sắt có thể bị mờ mắt từng đợt hoặc dai dẳng, nhất là khi mệt mỏi hoặc sau khi tập trung trong thời gian dài. Nếu không được điều trị, tình trạng này có thể trầm trọng hơn, có khả năng báo hiệu tổn thương tiềm ẩn cho các mô mắt.

Kết mạc nhợt nhạt

Kết mạc là lớp màng mỏng bao phủ lòng trắng của mắt, có thể nhợt nhạt bất thường ở người thiếu sắt. Điều này xảy ra do ít tế bào hồng cầu và ít oxy đến bề mặt mắt hơn. Kết mạc nhợt nhạt là dấu hiệu điển hình của tình trạng thiếu máu, cần được kiểm tra sớm.

Nhiễm trùng mắt thường xuyên

Sắt hỗ trợ chức năng miễn dịch, nên thiếu sắt có thể làm suy yếu hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể. Mắt dễ bị nhiễm trùng như viêm kết mạc (đau mắt đỏ), viêm giác mạc. Quá trình phục hồi sau các bệnh nhiễm trùng này cũng chậm hơn do vết thương chậm lành và nồng độ oxy trong mô thấp.

Bảo Bảo (Theo Times of India)