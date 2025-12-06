5 món nên ăn uống mỗi ngày để bảo vệ tim, giảm cholesterol

Nho đen
Loại quả này chứa nhiều chất chống oxy hóa như resveratrol giúp giảm cholesterol xấu, bảo vệ mạch máu, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Bạn nên ăn cả vỏ táo sau khi rửa sạch với nước muối loãng, không ăn quá nhiều, khoảng 200 g mỗi ngày.
Táo
Nhờ giàu chất xơ và hợp chất thực vật polyphenol, táo giúp giảm mức cholesterol, kiểm soát huyết áp, cải thiện chức năng tim mạch nói chung. Thường xuyên ăn thực phẩm này hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân, tốt cho tim mạch, tăng cường thị lực, cải thiện chức năng não bộ.
Yến mạch
Chất xơ hòa tan trong yến mạch là lựa chọn thích hợp để giảm cholesterol dư thừa. Ăn yến mạch cùng với đậu thận, táo và lê cung cấp chất xơ hòa tan có tác dụng giảm cholesterol xấu. Nấu chín yến mạch với nước sôi, sữa tươi hoặc sữa chua để thưởng thức mỗi ngày.
Rau lá xanh
Các loại thực phẩm như rau bina, cải xoăn rất giàu nitrat giúp hạ huyết áp và hỗ trợ mạch máu khỏe mạnh. Rau lá xanh có tác dụng giảm viêm, điều hòa nhịp tim, góp phần ngăn ngừa mảng bám động mạch, giúp tim khỏe mạnh, giảm nguy cơ đột quỵ.
Trà xanh
Nhờ giàu catechin và chất chống oxy hóa, trà xanh có thể lưu thông máu, giảm cholesterol, hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Bạn có thể uống 2-3 ly mỗi ngày, cách 30-60 phút sau ăn, không uống khi đói hay trước giờ đi ngủ.
Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)
Ảnh: AI