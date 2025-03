Dấu hiệu ở bàn chân cảnh báo bệnh tim

Bệnh tim làm giảm lưu lượng máu ở bàn chân, có thể dẫn đến một số tình trạng như tê, ngứa ran, phù nề hay cảm giác đau, khó chịu khi đi bộ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bệnh tim mạch (CVD) là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên toàn cầu, ước tính khoảng 17,9 triệu ca mỗi năm. CVD là một nhóm các rối loạn về tim, mạch máu, bao gồm bệnh tim mạch vành, mạch máu não, bệnh thấp tim và các tình trạng khác.

Tình trạng cung cấp máu kém có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trên cơ thể, trong đó có bàn chân. Dưới đây là một số dấu hiệu cảnh báo.

Sưng hoặc phù nề

Sưng bàn chân và mắt cá chân thường xuyên có thể là dấu hiệu sớm của bệnh tim. Khi tim không bơm máu hiệu quả, chất lỏng có thể tích tụ ở các chi dưới, gây phù nề, thường gặp ở người bị suy tim. Nếu sưng xảy ra thường xuyên, nhất là khi không có lý do rõ ràng như chấn thương, người bệnh nên đi khám sớm.

Ngoài dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ để loại bỏ chất lỏng khỏi cơ thể, các biện pháp khác hỗ trợ giảm tình trạng này gồm kê cao chân khi ngủ, giảm lượng muối nạp vào, tránh đi giày chật, tập thể dục nhẹ nhàng.

Vết thương, loét chậm lành

Lưu thông máu kém làm chậm khả năng chữa lành vết thương của cơ thể, nhất là ở bàn chân và ngón chân. Vết loét lâu lành hơn bình thường hoặc xuất hiện mà không có bất kỳ nguyên nhân rõ ràng có thể là dấu hiệu của bệnh động mạch ngoại biên (PAD). Bệnh không được điều trị sớm có thể dẫn đến nhiễm trùng nặng, hoại tử.

Bàn chân lạnh, đổi màu xanh hoặc tím

Tình trạng đổi màu xanh hoặc tím ở chân có thể xuất hiện do thiếu oxy. Triệu chứng này thường do động mạch bị tắc nghẽn, khiến quá trình vận chuyển oxy máu kém. Lưu thông máu kém do bệnh tim cũng có thể khiến bàn chân lạnh bất thường.

Đau khi đi bộ

Kiểu đau này còn gọi là đau cách hồi, đặc trưng bởi cơn đau, chuột rút hoặc khó chịu ở bàn chân và cẳng chân, xuất hiện khi đi bộ, giảm khi nghỉ ngơi. Nếu tiếp tục đi bộ, triệu chứng tương tự xuất hiện trở lại. Đau cách hồi thường xảy ra do động mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn, hạn chế lưu lượng máu đến các cơ. Đây là triệu chứng đặc trưng của PAD hoặc bệnh tim tiềm ẩn.

Vệt đỏ tím dưới móng

Những vệt nhỏ màu đỏ hoặc tím dưới móng chân được gọi là xuất huyết dưới móng, đôi khi có thể liên quan đến viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Đây là bệnh nhiễm trùng ở lớp lót bên trong của tim hoặc van tim. Dù chấn thương nhẹ ở ngón chân cũng có thể gây ra triệu chứng này, nhưng bạn không nên bỏ qua khi tình trạng dai dẳng.

Tê ở bàn chân

Thường xuyên bị tê hoặc ngứa ran ở bàn chân cũng có thể do các vấn đề về tim mạch gây lưu thông máu kém. Nếu oxy và chất dinh dưỡng đến các mô giảm hoặc ngừng lại dẫn đến đau, tê, ngứa ran ở bộ phận này.

Bảo Bảo (Theo Times of India)