Co giật, run tay, vã mồ hôi, tim đập nhanh là dấu hiệu hạ đường huyết, có thể dẫn đến hôn mê nếu không xử lý kịp thời.

Hạ đường huyết xảy ra khi nồng độ glucose trong máu giảm xuống dưới 70 mg/dL (3,9 mmol/l). Tình trạng này thường gặp ở người đái tháo đường đang sử dụng insulin hoặc thuốc hạ đường huyết song người bình thường khi bỏ bữa, ăn uống không đủ, vận động quá sức, uống rượu khi đói cũng có thể bị hạ đường huyết.

ThS.BS Hà Đình Khải, Khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết một số dấu hiệu hạ đường huyết thường gặp như sau:

Run tay, vã mồ hôi, tim đập nhanh: Đây là những biểu hiện sớm và thường gặp nhất. Người bệnh có thể cảm thấy đói cồn cào, run tay chân, vã mồ hôi lạnh, hồi hộp, tim đập nhanh. Lượng đường trong máu thấp khiến não thiếu năng lượng glucose, kích thích hệ thần kinh giải phóng hormone epinephrine làm tim đập nhanh để bơm máu đưa năng lượng đi nuôi cơ thể. Một số trường hợp kèm theo chóng mặt, đau đầu, tê môi hoặc tê đầu chi, bồn chồn, lo âu.

Chích đầu ngón tay lấy máu đo đường huyết cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chóng mặt, mất tập trung, lú lẫn: Khi đường huyết giảm sâu, não thiếu năng lượng trầm trọng hơn dẫn đến chóng mặt, khó tập trung, phản ứng chậm, nói lắp hoặc cảm thấy lơ mơ. Thị lực có thể bị ảnh hưởng với biểu hiện nhìn mờ, mất thăng bằng.

Co giật, rối loạn ý thức, hôn mê: Triệu chứng này xảy ra do hạ đường huyết nặng. Người bệnh có thể co giật, mất ý thức hoặc hôn mê, đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời. Ở giai đoạn này, người bệnh thường không còn khả năng tự ăn uống và cần được hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Theo bác sĩ Khải, khi người bệnh bị hạ đường huyết nhưng vẫn tỉnh táo nên bổ sung khoảng 15-20 g carbohydrate hấp thu nhanh như 2-3 viên kẹo, nửa ly nước trái cây hoặc nước ngọt có đường (khoảng 120 ml), một thìa mật ong hoặc một ly sữa. Nghỉ ngơi khoảng 15 phút và kiểm tra lại đường huyết. Nếu chưa cải thiện, tiếp tục bổ sung carbs và theo dõi cho đến khi đường huyết tăng trên 4,0 mmol/L, triệu chứng giảm.

Sau khi xử trí, người bệnh nên ăn nhẹ, cân nhắc tái khám để đánh giá nguyên nhân, điều chỉnh phác đồ điều trị nhằm phòng ngừa hạ đường huyết tái phát.

Trường hợp người bệnh lơ mơ, không thể ăn uống, co giật hoặc mất ý thức, không nên cho ăn uống để tránh nguy cơ sặc, thay vào đó cần gọi cấp cứu và đưa đến cơ sở y tế ngay. Bác sĩ có thể chỉ định truyền glucose đường tĩnh mạch, tùy tình trạng có thể sử dụng các dung dịch nồng độ 10%, 20% hoặc 50%, kết hợp bù điện giải khi cần.

Để phòng hạ đường huyết, bác sĩ Khải khuyên mỗi người nên ăn đúng bữa, không bỏ bữa, không uống rượu khi bụng đói. Người bệnh đái tháo đường cần theo dõi đường huyết thường xuyên, mang theo kẹo hoặc viên đường khi ra ngoài. Các thời điểm nên kiểm tra đường huyết gồm trước và sau bữa ăn; trước và sau khi hoạt động thể chất (hoặc trong khi tập nếu cường độ cao, kéo dài); trước khi đi ngủ; ban đêm, đặc biệt sau ngày vận động nhiều.

Thúy Hạnh