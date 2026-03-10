Dấu hiệu cho thấy tim khỏe

Leo một cầu thang không có biểu hiện khó thở, ngủ ngon, huyết áp và cholesterol bình thường, năng lượng ổn định suốt cả ngày là dấu hiệu của trái tim khỏe.

Nhịp tim lúc nghỉ ngơi duy trì 60-80 nhịp mỗi phút

Nếu nhịp tim lúc nghỉ ngơi duy trì ở mức khỏe mạnh từ 60 đến 80 nhịp mỗi phút có nghĩa là tim đang bơm máu hiệu quả mà không bị quá tải. Trường hợp nhịp tim cao liên tục hoặc không đều cần được bác sĩ kiểm tra.

Cách kiểm tra: Đặt hai ngón tay lên cổ tay hoặc cổ, đếm mạch trong 30 giây, rồi nhân với hai.

Leo một tầng cầu thang mà không bị thở hổn hển

Leo cầu thang thoải mái, không thở hổn hển, không bị tức ngực hoặc mệt mỏi cho thấy máu đang lưu thông tốt, cơ bắp nhận đủ oxy. Nếu bạn khó thở, cảm thấy nặng nề hoặc tức ngực, hãy đến gặp bác sĩ ngay.

Huyết áp được kiểm soát tốt

Huyết áp bình thường, khoảng 120/80 mmHg là dấu hiệu tốt cho sức khỏe tim mạch. Huyết áp cao âm thầm gây hại cho mạch máu theo thời gian làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ. Bạn nên mua máy đo huyết áp kỹ thuật số để theo dõi các chỉ số. Đừng bỏ qua những thay đổi đột ngột hoặc các chỉ số cao liên tục.

Ngủ ngon và thức dậy với tinh thần sảng khoái

Ngủ không ngon giấc, thức giấc khó thở, thường là dấu hiệu của các vấn đề về tim mạch. Ngược lại, ngủ ngon giấc thường xuyên cho thấy tim bạn nhận đủ oxy, cơ thể duy trì nhịp sinh học ổn định suốt đêm. Ngáy to và thở hổn hển khi ngủ có thể là dấu hiệu của chứng ngưng thở khi ngủ - nguy cơ nghiêm trọng nhưng thường bị bỏ qua đối với bệnh tim. Chú ý các dấu hiệu bất thường khi ngủ và đi khám sớm giúp phát hiện vấn đề tim mạch tiềm ẩn, giảm nguy cơ biến chứng.

Mức năng lượng ổn định cả ngày

Một trái tim khỏe mạnh đảm bảo cơ thể nhận đủ oxy, chất dinh dưỡng để duy trì năng lượng ổn định. Nếu bạn thực hiện hoạt động hàng ngày mà không cảm thấy quá mệt mỏi thì đó là dấu hiệu cho thấy trái tim đang hoạt động tốt.

Cholesterol, đường huyết bình thường

Mức lipid, đường huyết bình thường là những dấu hiệu quan trọng cho thấy động mạch không bị quá tải. Cholesterol cao làm hẹp mạch máu, trong khi lượng đường trong máu không được kiểm soát gây hại theo thời gian. Sử dụng máy đo đường huyết cầm tay để theo dõi lượng đường trong máu, xét nghiệm cholesterol hàng năm, ngay cả khi cảm thấy khỏe mạnh.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)