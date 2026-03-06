Ba sai lầm thường gặp khi uống thuốc huyết áp

Tự ý ngừng thuốc, thay đổi thời gian uống, không duy trì lối sống khoa học trong khi uống thuốc huyết áp có thể làm giảm hiệu quả điều trị.

Kiểm soát huyết áp cao đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa việc dùng thuốc theo đơn và thay đổi lối sống bền vững. Dưới đây là những sai lầm mà người bệnh thường mắc phải khi kiểm soát huyết áp.

Bỏ sót liều hoặc thời gian dùng thuốc không đều đặn

Việc quên uống thuốc hoặc ngừng uống khi cảm thấy cơ thể khỏe là sai lầm thường gặp. Thuốc huyết áp chỉ có tác dụng nếu nồng độ thuốc ổn định đủ để kiểm soát các mạch máu. Sự thay đổi hoặc gián đoạn trong khi uống làm giảm hiệu quả.

Người bệnh nên liên kết thời gian uống thuốc với một thói quen hàng ngày khác như đánh răng, đặt chuông nhắc từ điện thoại. Trường hợp thường xuyên quên uống thuốc nên nói chuyện với bác sĩ về việc đơn giản hóa phác đồ điều trị.

Tự ý thay đổi thời gian hoặc liều lượng thuốc

Người bệnh tự ý chuyển từ uống thuốc buổi sáng sang buổi tối (hoặc ngược lại), điều chỉnh liều lượng mà không tham khảo ý kiến bác sĩ kê đơn là rất rủi ro. Một số thuốc liên quan đến nhịp sinh học của cơ thể hoặc tương tác với thuốc khác. Tự ý thay đổi thời điểm dùng thuốc có thể làm giảm hiệu quả điều trị hoặc làm tăng nguy cơ tác dụng phụ như hạ huyết áp ban đêm.

Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ về thời gian dùng thuốc, liều lượng. Bác sĩ có thể kiểm tra huyết áp 24 giờ hoặc xem xét một loại thuốc khác để tăng hiệu quả điều trị.

Bỏ qua tương tác giữa lối sống và thuốc

Ngoài việc dùng thuốc theo chỉ định, người bệnh cần điều chỉnh lối sống và duy trì chế độ sinh hoạt khoa học. Ăn quá nhiều muối, uống rượu bia, thừa cân béo phì hoặc ngủ không đủ giấc đều có thể làm giảm hiệu quả của thuốc hạ huyết áp.

Việc dùng thuốc đúng thời điểm cũng không thể bù đắp cho những yếu tố nguy cơ này. Chẳng hạn, chế độ ăn nhiều muối hoặc tình trạng ngưng thở khi ngủ không được điều trị có thể khiến huyết áp khó kiểm soát. Khi đó, thuốc chỉ đóng vai trò hỗ trợ tạm thời, thay vì là một phần trong kế hoạch điều trị toàn diện.

Khi huyết áp tăng cao đột ngột, người bệnh nên nằm nghỉ ở nơi thoáng mát, hít thở sâu, nới lỏng quần áo. Có thể ngâm chân trong nước ấm để hỗ trợ hạ huyết áp tạm thời, đồng thời theo dõi tình trạng sức khỏe và liên hệ cơ sở y tế nếu cần thiết.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)