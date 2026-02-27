Dấu hiệu cảnh báo ung thư manh tràng

Ung thư manh tràng phát triển âm thầm ở đoạn đầu đại tràng, thường gây triệu chứng đau bụng, thiếu máu, sụt cân ở giai đoạn muộn.

Manh tràng là phần đầu của ruột già, nằm ở bụng dưới bên phải, nối với ruột non qua van hồi - manh tràng. Sau khi phần lớn chất dinh dưỡng được hấp thu ở ruột non, phần bã thức ăn đi vào manh tràng rồi tiếp tục qua đại tràng lên. Đại tràng có chức năng chủ yếu là hấp thu nước, điện giải và tạo thành phân.

Đại tràng được chia thành 5 phần gồm manh tràng, đại tràng lên, đại tràng ngang, đại tràng xuống và đại tràng sigma. Trong đó, manh tràng là phần đầu của đại tràng, nằm ở vùng bụng dưới bên phải gần ruột thừa. Đây là khu vực đầu tiên mà dịch tiêu hóa từ ruột non đến.

Phần lớn triệu chứng ung thư manh tràng không thể nhận thấy cho đến khi bệnh đã ở giai đoạn nặng. Các triệu chứng có thể gồm:

Thiếu máu: Chảy máu từ vùng này của đại tràng thường rất nhỏ và không được phát hiện cho đến khi bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị thiếu máu do thiếu sắt, thông qua các xét nghiệm công thức máu toàn phần. Triệu chứng đi kèm với thiếu máu có thể gặp như mệt mỏi, khó thở, yếu sức, nhịp tim nhanh.

Phân sẫm màu: Chảy máu ở manh tràng và đại tràng phải có thể khiến phân sẫm màu hoặc phát hiện máu ẩn trong phân. Triệu chứng này dễ bị bỏ qua do không rõ ràng.

Đầy hơi và chướng bụng: Tình trạng đầy hơi và chướng bụng có thể xảy ra nhưng ít phổ biến. Hai triệu chứng này còn xảy ra do nhiều bệnh lý tiêu hóa thông thường khác nên dễ bị bỏ qua.

Đau bụng: Ung thư manh tràng thường gây đau âm ỉ vùng bụng dưới bên phải, đôi khi nhầm với viêm ruột thừa. Cơn đau có thể mơ hồ, lan tỏa và khó xác định chính xác vị trí.

Buồn nôn và nôn mửa: Các khối u lớn ở bên phải đại tràng có thể khiến thức ăn trào ngược vào ruột non và dạ dày, gây nôn. Chất nôn thường có màu vàng (mật).

Giảm cân: Cân nặng sụt giảm không chủ ý thường gặp ở những bệnh nhân mắc ung thư manh tràng giai đoạn cuối. Giảm cân không chủ ý được định nghĩa là giảm 5% trọng lượng cơ thể trong khi không ăn kiêng hay tập luyện.

Nội soi đại tràng là phương pháp quan trọng giúp phát hiện polyp và khối u nghi ngờ ung thư. Chụp cắt lớp vi tính (CT) bụng được chỉ định để đánh giá mức độ lan rộng và di căn.

Anh Chi (Theo Very Well Health)