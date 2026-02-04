Dấu hiệu cảnh báo tuần hoàn máu kém

Mệt mỏi thường xuyên, lạnh tay chân, da đổi màu và vết thương chậm lành là những dấu hiệu thường gặp do tuần hoàn máu kém.

Tuần hoàn máu đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển oxy và các chất dinh dưỡng thiết yếu đến khắp cơ thể. Một trong những triệu chứng phổ biến nhất của bệnh tim là tình trạng lưu thông máu kém. Dưới đây là một số dấu hiệu thường gặp của tình trạng này.

Thay đổi màu da

Hiện tượng da đổi màu như da nhợt nhạt hoặc có màu xanh tím, có thể là dấu hiệu của tuần hoàn máu kém. Lượng máu lưu thông đến da giảm dẫn đến sự thay đổi màu da rõ rệt, nhất là ở các chi. Khi bạn có những thay đổi bất thường trên da, hãy tìm kiếm lời khuyên y tế.

Lạnh đầu chi

Cảm giác lạnh dai dẳng ở tay và chân, ngay cả trong môi trường ấm áp, có thể là dấu hiệu của tuần hoàn máu kém. Khi lưu lượng máu đến các chi bị suy giảm, cơ thể có thể ưu tiên đưa máu đến cơ quan quan trọng, khiến tay, chân lạnh, tê. Những người thường xuyên nhận thấy triệu chứng này thì nên kiểm tra sức khỏe.

Phù nề

Phù nề, hay sưng tấy ở chân, mắt cá chân hoặc bàn chân cũng báo hiệu tuần hoàn máu kém. Khi máu khó trở về tim, chất lỏng tích tụ ở các chi dưới gây ra hiện tượng sưng tấy rõ. Ngồi hoặc đứng lâu có thể làm trầm trọng thêm tình trạng này.

Mệt mỏi, suy nhược

Cảm giác mệt mỏi, suy nhược, ngay cả sau vận động nhẹ, thường liên quan đến lưu lượng máu không đủ. Khi cơ bắp không được cung cấp đầy đủ oxy và dưỡng chất, hiệu suất hoạt động giảm, dẫn đến mệt mỏi kéo dài.

Cảm giác tê bì, ngứa ran

Cảm giác tê hoặc ngứa ran, đặc biệt là ở bàn tay, bàn chân hoặc các chi, có thể là dấu hiệu của sự chèn ép dây thần kinh do tuần hoàn máu kém. Khi lưu lượng máu bị hạn chế, dây thần kinh không nhận đủ oxy, gây ra những cảm giác khó chịu. Thăm khám kịp thời rất quan trọng để giải quyết những vấn đề tiềm ẩn liên quan đến thần kinh.

Quá trình lành vết thương chậm

Tuần hoàn máu kém có thể cản trở quá trình tự phục hồi của cơ thể. Nếu bạn nhận thấy vết thương, vết cắt hoặc vết loét mất nhiều thời gian để lành thì dễ liên quan đến lượng máu lưu thông không đủ đến vùng bị ảnh hưởng. Quá trình lành vết thương chậm cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)