Dấu hiệu cảnh báo thoái hóa điểm vàng

Người mắc bệnh thoái hóa điểm vàng thường có các dấu hiệu nhìn mờ, hình méo mó, khó đọc chữ nhỏ, nhận diện màu sắc kém.

BS.CKII Bùi Việt Hưng, Trưởng khoa Dịch kính Võng mạc, Trung tâm Mắt Công nghệ cao Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết điểm vàng (hoàng điểm) nằm ở trung tâm võng mạc, đóng vai trò quan trọng trong việc nhìn rõ chi tiết, đọc chữ, nhận diện khuôn mặt và phân biệt màu sắc.

Thoái hóa điểm vàng thường gặp ở người cao tuổi nên dễ bị nhầm với quá trình lão hóa tự nhiên, khiến nhiều trường hợp chủ quan. Trong khi đó, phát hiện sớm rất quan trọng để kiểm soát bệnh và bảo tồn thị lực lâu dài. Bác sĩ Hưng chỉ ra những dấu hiệu thường gặp của thoái hóa điểm vàng.

Nhìn mờ vùng trung tâm

Người mắc thoái hóa điểm vàng có thể vẫn nhìn rõ xung quanh nhưng vùng trung tâm ngày càng mờ, khiến hình ảnh ngay trước mắt không rõ như trước. Triệu chứng này có xu hướng rõ hơn khi đọc sách, xem điện thoại, làm việc với máy tính hoặc lái xe.

Khó đọc chữ nhỏ

Khi thị lực trung tâm suy giảm, các chi tiết nhỏ trở nên khó nhận diện, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày. Người bệnh phải đưa sách, báo hoặc điện thoại ra xa hơn mới nhìn rõ chữ, đồng thời cần ánh sáng mạnh hơn khi đọc. Khác với lão thị, thay kính thường không cải thiện đáng kể tình trạng này. Nhiều người bệnh chỉ nhận ra bất thường khi việc đọc trở nên ngày càng khó khăn.

Bác sĩ Hưng kiểm tra mắt cho một phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhìn hình méo mó

Theo bác sĩ Hưng, khi quan sát các vật thể như khung cửa, mép bàn, đường kẻ hay dòng chữ mà thấy chúng bị cong, gãy khúc thì đó là dấu hiệu cho thấy hình ảnh đang bị biến dạng tại vùng hoàng điểm. Thoái hóa điểm vàng không gây đau hay khó chịu rõ rệt, người bệnh thường bỏ qua hoặc chỉ phát hiện khi tình trạng đã tiến triển.

Khó nhận diện khuôn mặt

Thoái hóa điểm vàng khiến người bệnh gặp khó khăn trong việc nhận diện nét mặt người đối diện. Tình trạng này đặc biệt rõ khi đứng xa hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu. Đây là dấu hiệu xuất hiện khi thị lực trung tâm đã bị ảnh hưởng đáng kể do thoái hóa điểm vàng.

Màu sắc nhạt, độ tương phản giảm

Người mắc có thể nhận thấy màu sắc không còn tươi sáng như trước, hình ảnh trở nên nhạt hoặc ngả xám hơn. Khả năng phân biệt các sắc độ và độ tương phản màu sắc giảm dần theo thời gian khiến việc đọc chữ, xem hình ảnh hoặc quan sát vật thể trong điều kiện ánh sáng yếu trở nên khó khăn, cho thấy chức năng cảm nhận màu của hoàng điểm đang suy giảm.

Xuất hiện điểm mờ hoặc đốm đen ở trung tâm tầm nhìn

Một số trường hợp có thể nhận thấy có vùng mờ, đốm đen hoặc khoảng trống xuất hiện ngay trung tâm khi nhìn thẳng. Ban đầu, vùng này nhỏ và chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng có xu hướng lan rộng theo thời gian. Khi điểm mờ lớn dần, người bệnh gặp khó khăn rõ rệt trong các hoạt động như đọc sách, lái xe hoặc xem tivi.

Khuê Lâm