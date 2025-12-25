Dấu hiệu cảnh báo sớm chứng lo âu sớm trẻ

Trẻ khó ngủ, cáu kỉnh, né tránh những hoạt động từng yêu thích có thể là dấu hiệu lo âu, nên thăm khám để được chẩn đoán.

Thường xuyên đau bụng hoặc đau đầu

Trẻ có thể than phiền đau bụng, đau đầu, buồn nôn hoặc tỏ ra khó chịu. Cha mẹ cũng có thể nhận thấy con tìm cách tránh đi học hoặc các hoạt động mới. Trò chuyện nhẹ nhàng có thể giúp trẻ vượt qua lo âu.

Khó ngủ hoặc sợ hãi vào ban đêm

Trẻ khó ngủ, thức giấc nhiều lần, gặp ác mộng hoặc đột nhiên sợ bóng tối có thể là dấu hiệu lo âu sớm. Trẻ có thể gặp khó khăn trong việc diễn đạt suy nghĩ bằng lời nói, khiến cảm giác lo lắng và trầm cảm nặng hơn nếu không được hỗ trợ kịp thời.

Thường xuyên nổi nóng

Những cơn giận dữ, cáu gắt đột ngột và liên tục có thể là dấu hiệu trẻ đang gặp chứng lo âu. Cha mẹ nên tạo không gian an toàn để trẻ bày tỏ cảm xúc. Trẻ trở nên cáu kỉnh bất thường, dễ khóc hoặc buồn bã vì những vấn đề nhỏ thường đang cố gắng kiểm soát căng thẳng nội tâm mà chưa hiểu được.

Không còn hứng thú với những điều từng yêu thích

Nếu trẻ đột nhiên tránh né bữa tiệc sinh nhật, đi chơi thì có thể là dấu hiệu bất thường. Cha mẹ để ý xem trẻ có tránh né các buổi chơi cùng bạn bè hoặc các hoạt động mà trước đây rất yêu thích hay không, từ đó có cách can thiệp phù hợp.

Sợ hãi khi phải ở một mình

Trẻ em đều trải qua giai đoạn bám bố mẹ, nhưng nếu trẻ bám dai dẳng, đột ngột hơn bình thường thì phụ huynh nên lưu ý. Cha mẹ có thể trò chuyện, lắng nghe và an ủi con.

Liên tục tìm kiếm sự trấn an

Trẻ hay lo lắng thường lặp lại một số hành động hoặc hỏi nhiều lần cùng một câu hỏi để cảm thấy an toàn. Chúng lo lắng về những điều nhỏ nhặt, liên tục kiểm tra mọi thứ hoặc cần xác nhận rằng mọi thứ đều ổn. Đây là cách trẻ cố gắng kiểm soát nỗi sợ hãi.

Để giúp trẻ thoải mái, cha mẹ nên yêu thương, cởi mở, khuyến khích con bày tỏ cảm xúc, kết hợp hoạt động thể chất, thư giãn, chơi đùa, nghe nhạc. Đồng thời, hướng dẫn trẻ kỹ năng giải quyết vấn đề, khen ngợi khi trẻ làm tốt để con cảm thấy tự tin.

Lê Nguyễn (Theo Healthline, Times of India)