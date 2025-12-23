Không nên ăn uống gì khi dùng thuốc chữa huyết áp cao?

Người dùng thuốc huyết áp nên hạn chế đồ ăn mặn, thực phẩm chế biến sẵn, rượu bia và cà phê để thuốc phát huy hiệu quả tối ưu.

Đồ uống có cồn

Người đang dùng thuốc chẹn beta để kiểm soát huyết áp nên ngừng sử dụng rượu bia. Đồ uống có cồn có thể làm tăng nhịp tim và huyết áp, giảm hiệu quả của thuốc.

Bưởi

Người dùng thuốc làm loãng máu hoặc thuốc huyết áp nhóm chẹn kênh canxi nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn bưởi. Bưởi có thể tương tác với enzyme phân giải thuốc, làm tăng tác dụng phụ như chóng mặt hoặc thay đổi nhịp tim. Thuốc chẹn kênh canxi hoạt động bằng cách giúp cơ tim và động mạch thư giãn, mở mạch máu và hạ huyết áp, nên tác dụng này có thể bị ảnh hưởng khi ăn bưởi.

Thực phẩm giàu kali

Một số thuốc huyết áp có thể khiến cơ thể giữ lại kali. Lượng kali dư thừa có thể gây rối loạn nhịp tim và yếu cơ nếu không được kiểm soát.

Các bữa ăn nhiều chất béo

Chất béo trong bữa ăn tiêu hóa chậm hơn, có thể làm cơ thể hấp thu thuốc kém nếu uống cùng lúc với bữa ăn nhiều chất béo. Để đảm bảo thuốc phát huy hiệu quả tối ưu, người dùng nên uống khi bụng đói, tức là khoảng một giờ trước bữa ăn hoặc hai giờ sau khi ăn.

Cà phê

Uống một ly cà phê sau bữa sáng giúp tỉnh táo và tăng năng lượng, nhưng có thể làm huyết áp tạm thời tăng, nhất là những người nhạy cảm với caffeine. Caffeine cũng có thể khiến tim đập nhanh và làm giảm hiệu quả của thuốc chẹn beta ở một số người. Khi kết hợp với một số thuốc kích thích hệ thần kinh, caffeine có thể làm tăng nguy cơ tim đập nhanh, tùy thuộc vào liều lượng và tình trạng sức khỏe.

Thực phẩm chế biến sẵn

Mì ăn liền, bánh mì kẹp thịt hay khoai tây chiên tuy ngon nhưng thường chứa nhiều muối, natri ẩn, chất bảo quản và chất béo chuyển hóa. Chế độ ăn nhiều natri khiến cơ thể giữ nước, làm tăng huyết áp và có thể làm giảm hiệu quả của thuốc huyết áp.

Các sản phẩm từ sữa

Sữa và các sản phẩm từ sữa có thể cản trở hấp thu một số thuốc, đặc biệt là một số kháng sinh và thuốc chẹn kênh canxi, do canxi trong sữa liên kết với thuốc. Để đảm bảo hiệu quả, nên uống thuốc ít nhất một giờ trước hoặc hai giờ sau khi dùng sữa, phô mai hoặc các sản phẩm giàu canxi.

Thực phẩm chức năng từ thảo dược

Nhân sâm, bạch quả và một số thảo dược khác có thể tương tác với thuốc huyết áp theo toa, làm tăng hoặc giảm hiệu quả điều trị. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các sản phẩm này.

Lê Nguyễn (Theo Eating Well)