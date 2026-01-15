Dấu hiệu cảnh báo cholesterol cao khi đi bộ

Lạnh chân, yếu cơ, tê hoặc ngứa ran ở bàn chân khi đi bộ có thể liên quan đến rối loạn tuần hoàn do cholesterol cao.

Đau hoặc khó chịu ở chân

Một trong những triệu chứng đầu tiên của cholesterol cao là đau chân, thường do bệnh động mạch ngoại biên gây ra. Cơn đau là do cơ bắp cần nhiều oxy hơn khi hoạt động, trong khi các động mạch hẹp không cung cấp đủ oxy. Thông thường, cơn đau giảm khi nghỉ ngơi.

Yếu cơ



Sự thu hẹp các động mạch do cholesterol gây yếu cơ ở chân, bộc lộ rõ khi đi lại, giữ thăng bằng, thậm chí đứng lâu. Cơ bắp cần một lượng oxy, chất dinh dưỡng liên tục được vận chuyển qua máu. Khi lượng này không đủ, chức năng của cơ bắp suy giảm. Theo thời gian, tình trạng tuần hoàn máu kém kéo dài dẫn đến teo cơ, khiến người bệnh dễ bị ngã, kém vận động.

Lạnh chân

Cholesterol cao có thể dẫn đến xơ vữa động mạch, làm hẹp các mạch máu chi dưới. Tình trạng này hạn chế lưu lượng máu, khiến một bên chân hoặc bàn chân cảm thấy lạnh hơn. Ở giai đoạn nặng, da có thể nhợt nhạt hoặc tím tái do thiếu oxy.

Tê hoặc ngứa ran

Lưu thông máu kém do xơ vữa động mạch có thể gây tê hoặc ngứa ran ở chân, đặc biệt khi vận động như đi bộ. Nguyên nhân là do dây thần kinh không được cung cấp đủ máu giàu oxy, làm rối loạn dẫn truyền thần kinh và tạo cảm giác kim châm. Nếu thiếu máu kéo dài và không được điều trị có thể dẫn đến tổn thương mô, thậm chí hoại tử trong trường hợp nặng.

Vết thương chậm lại

Cholesterol cao góp phần làm chậm quá trình lành các vết thương nhỏ, vết cắt hoặc phồng rộp ở chân thông qua cơ chế xơ vữa động mạch. Khi các động mạch bị hẹp, lưu lượng máu giảm khiến mô không được cung cấp đủ oxy và dưỡng chất cần thiết để phục hồi.

Trong những trường hợp nặng, đặc biệt ở người mắc bệnh tiểu đường hoặc bệnh mạch máu ngoại biên, vết thương có thể trở thành vết loét không lành, làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và thậm chí phải cắt cụt chi. Do đó, kiểm tra bàn chân định kỳ và chẩn đoán sớm có thể phòng ngừa biến chứng nghiêm trọng.

Các biện pháp đơn giản kiểm soát cholesterol như sau:

Khám sàng lọc định kỳ: Xét nghiệm cholesterol giúp phát hiện sớm và điều trị kịp thời các rối loạn mỡ máu.

Chế độ ăn uống lành mạnh: Tăng cường trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, protein nạc, hạn chế chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa.

Vận động thường xuyên: Các hoạt động như đi bộ giúp duy trì cân nặng hợp lý và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Không hút thuốc lá: Khói thuốc làm tổn thương thành mạch và thúc đẩy xơ vữa động mạch.

Lê Nguyễn (Theo Economic Times)