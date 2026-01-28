Dấu hiệu cảnh báo bệnh động mạch vành

Khó thở, đau tức ngực, cơn đau lan ra ngoài vùng ngực là những dấu hiệu của bệnh động mạch vành - nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim.

Bệnh động mạch vành xảy ra khi mảng bám và chất béo tích tụ trong động mạch vành, làm hẹp lòng mạch, giảm lưu lượng máu nuôi tim, khiến tim phải hoạt động nhiều hơn. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo bệnh có thể dẫn đến nhồi máu cơ tim.

Khó chịu ở ngực

Đau thắt ngực là một trong những biểu hiện phổ biến nhất của bệnh động mạch vành. Người bệnh thường cảm thấy ngực bị bóp nghẹt, đè nặng hoặc thắt chặt, như có vật gì đè lên ngực. Cảm giác khó chịu này thường xuất hiện ở giữa hoặc bên trái ngực, có thể khởi phát khi gắng sức, căng thẳng tâm lý hoặc sau bữa ăn quá no. Nếu cơn đau kéo dài, tái diễn hoặc dữ dội, người bệnh cần đi khám ngay.

Trong một số trường hợp, cơn đau lan ra vai, cánh tay, cổ, hàm hoặc lưng. Ngoài đau ngực, người bệnh có thể kèm theo khó thở, buồn nôn, đổ mồ hôi, chóng mặt - dấu hiệu cho thấy lưu lượng máu đến tim giảm.

Hụt hơi

Khó thở sau khi hoạt động nhẹ, thậm chí khi nghỉ ngơi, thường là dấu hiệu cảnh báo các vấn đề tim mạch. Khi tim không bơm máu hiệu quả, lượng oxy cung cấp cho các mô trong cơ thể giảm, dẫn đến cảm giác hụt hơi.

Triệu chứng có thể xuất hiện đột ngột, kèm theo đổ mồ hôi, lo lắng, mệt mỏi. Nhiều người dễ nhầm lẫn tình trạng này với tuổi cao hoặc ít vận động. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, đây có thể là dấu hiệu của suy tim, bệnh động mạch vành hoặc rối loạn nhịp tim.

Đau lan ra ngoài ngực

Đau tim không phải lúc nào cũng chỉ khu trú ở vùng ngực. Đôi khi, cảm giác khó chịu có thể lan ra cánh tay, vai, lưng, cổ, hàm hoặc vùng bụng trên. Hiện tượng này gọi là đau lan, xảy ra do các dây thần kinh truyền tín hiệu đau từ tim chồng chéo với những vùng khác của cơ thể, khiến cơn đau dễ bị nhầm với căng cơ hoặc rối loạn tiêu hóa.

Khó chịu ở đường tiêu hóa

Buồn nôn, khó tiêu, ợ nóng, đau bụng thường bị nhầm với rối loạn tiêu hóa nhưng cũng có thể liên quan đến bệnh tim mạch, khiến bệnh động mạch vành dễ bị bỏ sót. Khi xuất hiện các triệu chứng này, nếu kèm tức ngực hoặc khó thở, người bệnh nên đi khám sớm.

Đau họng, hàm

Đau họng hoặc đau hàm ít khi là dấu hiệu điển hình của bệnh tim. Tuy nhiên, nếu cảm giác khó chịu ở những vùng này đi kèm tức ngực thì có thể là dấu hiệu của đau thắt ngực, thậm chí nhồi máu cơ tim. Cơn đau thường lan từ ngực lên cổ họng, hàm hoặc răng.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)