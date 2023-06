Dấu hiệu cần đưa trẻ mắc tay chân miệng đến bệnh viện

Trẻ bị bệnh tay chân miệng có biểu hiện sốt trên 38,5 độ, giật mình chới với, run hoặc yếu chi... cần nhập viện cấp cứu, tránh biến chứng viêm não, màng não, cơ tim…

BS.CKII Nguyễn Thị Hạnh Lê, Phó Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết trong vòng khoảng một tuần trở lại đây, lượng bệnh nhi tay chân miệng đến bệnh viện gia tăng. Chủ yếu là trẻ trong độ tuổi nhũ nhi (trẻ dưới 3 tuổi). Nhiều nhiều trẻ được đưa đến bệnh viện khám khi có dấu hiệu sốt, nổi mụn rộp (phỏng nước). Ở một số trường hợp, trẻ bị tay chân miệng có thể chuyển nặng trong vòng 48 giờ.

Hiện, 20 tỉnh phía Nam ghi nhận 7 trẻ tử vong do tay chân miệng, trong đó 5 ca do chủng EV71, còn lại chưa có kết quả xét nghiệm. Cùng kỳ năm ngoái, phía Nam ghi nhận 2 trường hợp qua đời do căn bệnh.

Trong 2 tuần đầu tháng 6, tại Cần Thơ, Bệnh viện Nhi đồng điều trị gần 400 ca mắc tay chân miệng được chuyển đến từ nhiều địa phương tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong tháng 5, tại đây điều trị 490 ca, tăng 140% so với tháng 4. Tại Cà Mau, Kiên Giang, An Giang... cũng ghi nhận tình hình gia tăng tương tự.

Bác sĩ Hạnh Lê khuyến cáo trẻ cần được đến bệnh viện khi có các biểu hiện: Sốt cao liên tục trên 38,5 độ C, không hạ sau khi đã hạ sốt tích cực; giật mình chới với, hốt hoảng, thất thần; run chi (thấy rõ khi đưa đồ chơi cho trẻ cầm); yếu chi; đi đứng loạng choạng; đảo mắt bất thường; nôn ói nhiều; quấy khóc nhiều (dỗ không nín); có triệu chứng co giật dưới 30 phút/lần, đi đứng loạng choạng; thở mệt... Đây là giai đoạn 2B, tức là có các biến chứng thần kinh, trẻ cần được chuyển viện đến các bệnh viện nhi để điều trị tích cực theo quy trình chuyển viện an toàn.

Với những trường hợp trẻ bị tay chân miệng độ 1, chưa có biến chứng, không sốt cao nhiều sẽ được chỉ định theo dõi và điều trị tại nhà. Trẻ mắc tay chân miệng độ 2A, có biểu hiện biến chứng thần kinh nhưng chưa nguy hiểm được điều trị nội khoa, tuân thủ các hướng dẫn về cách ly điều trị, phòng chống lây nhiễm chéo.

Trẻ được khám tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. Ảnh: Tuệ Diễm

Theo bác sĩ Hạnh Lê, trẻ ở mọi độ tuổi đều có thể bị bệnh tay chân miệng nhưng trẻ ở tuổi nhũ nhi có nguy cơ biến chứng cao. Bệnh do các loại virus thuộc họ virus đường tiêu hóa (gọi chung là Enterovirus) gây ra. Tác nhân thường gặp nhất là virus Coxsackie A16, enterovirus 71 (EV71). Trong đó EV71 gây nhiều biến chứng nguy hiểm như: viêm não, viêm màng não, tủy sống hay viêm cơ tim, màng ngoài tim, rối loạn nhịp tim...

Trẻ bị bệnh thường có biểu hiện như: sốt nhẹ từ 37,5 - 38 độ C; phỏng nước xuất hiện ở lòng bàn tay, lòng chân, trong miệng, vùng mông, đầu gối. Ngoài ra, trẻ bị loét ở hầu họng (gần lưỡi gà), đôi khi xuất hiện ở niêm mạc má, môi hoặc lưỡi. Loét miệng khiến trẻ có cảm giác đau rát khi ăn, uống.

Cha mẹ cho trẻ ăn thức ăn lỏng, mềm, chia làm nhiều bữa nhỏ, bổ sung thêm nước trái cây. Phụ huynh cho trẻ uống sữa mát để đỡ đau miệng (không nên uống nước đá lạnh ngắt). Bé cần hạn chế thức ăn cay, nóng hoặc thực phẩm dễ gây rối loạn tiêu hóa, đồ tanh, chua, mỡ khó tiêu. Phụ huynh không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định.

Virus gây bệnh tay chân miệng có thể lây truyền ngay cả trong thời gian trẻ ủ bệnh (khoảng một tuần khi chưa xuất hiện các nốt bọng nước, phát ban, vết loét. Trong giai đoạn phát bệnh, hồi phục. Do đó cần tuân thủ cách ly cho trẻ trong 3 tuần, cho đến khi trẻ khỏi hẳn bệnh.

Virus tay chân miệng lây qua chất tiết của những nốt bọng nước, phát ban, qua dịch tiết nước miếng và phân. Phụ huynh cần vệ sinh nhà cửa, bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc, rửa tay trước và sau khi chăm sóc cho trẻ.

Hoài Thương