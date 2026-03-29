Dấu hiệu bệnh tim mạch ở người trẻ dễ bỏ qua

Đau ngực thoáng qua, khó thở nhẹ khi vận động, tim đập nhanh, mệt mỏi kéo dài là những dấu hiệu cảnh báo bệnh tim mạch ở người trẻ nhưng thường nhầm lẫn với stress.

ThS.BS Trần Quốc Việt, khoa Tim mạch, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, cho biết trước đây bệnh tim mạch thường khởi phát chủ yếu ở người sau 50 tuổi. Tuy nhiên, những năm gần đây, tỷ lệ bệnh tim mạch ở người trẻ đang có xu hướng tăng do lối sống ít vận động, chế độ ăn nhiều chất béo, căng thẳng kéo dài và thói quen hút thuốc lá. Bệnh tim mạch thường tiến triển âm thầm, các dấu hiệu ban đầu không rõ ràng nên nhiều người trẻ dễ chủ quan.

Đau ngực thoáng qua

Đau ngực là dấu hiệu phổ biến nhất của bệnh tim mạch. Tuy nhiên, ở người trẻ, triệu chứng thường không điển hình và không dữ dội như ở người lớn tuổi. Thay vì cơn đau rõ rệt, nhiều người chỉ cảm thấy tức nhẹ vùng ngực, cảm giác ép ngực thoáng qua hoặc đau khi gắng sức rồi tự hết. Bác sĩ Việt cho hay nhiều người trẻ thường chủ quan với các dấu hiệu ban đầu vì cho rằng mình còn quá trẻ nên không thể mắc bệnh tim, khiến phát hiện, điều trị bị chậm trễ.

Khó thở nhẹ khi vận động

Nhiều người thấy nhanh mệt khi leo cầu thang, chạy bộ hoặc vận động nhẹ nhưng cho rằng đó chỉ là do ít tập thể dục. Khó thở khi gắng sức, đặc biệt khi triệu chứng xuất hiện lặp lại có thể là dấu hiệu sớm của bệnh mạch vành hoặc suy tim giai đoạn đầu. Một số trường hợp suy tim do nguyên nhân bất thường cơ tim, thậm chí không phụ thuộc vào các yếu tố như hút thuốc, tăng huyết áp, tiểu đường, cũng thường xuất hiện từ khi trẻ tuổi.

Tim đập nhanh, hồi hộp

Hồi hộp, tim đập nhanh thường bị nhầm là do căng thẳng hoặc thiếu ngủ. Song rối loạn nhịp tim cũng có thể xuất hiện ở người trẻ. Đây một trong những nguyên nhân dẫn đến đột tử nếu không được phát hiện sớm.

Chóng mặt, choáng váng thoáng qua thường tự hết nên dễ bị bỏ qua, song cũng có thể cảnh báo bệnh tim mạch. Ảnh: Ly Nguyễn

Mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân

Đây là dấu hiệu thường bị bỏ qua vì người trẻ thường nghĩ mình chỉ làm việc quá sức, ngủ ít hoặc căng thẳng. Tuy nhiên, không ít trường hợp bệnh tim ở người trẻ bắt đầu bằng mệt mỏi kéo dài, giảm khả năng vận động hoặc cảm giác kiệt sức.

Chóng mặt, choáng váng thoáng qua

Triệu chứng này thường xuất hiện ngắn, tự hết nên dễ bị bỏ qua. Nguyên nhân thường liên quan đến tình trạng tim bơm máu không hiệu quả hoặc rối loạn nhịp tim.

Bác sĩ Việt khuyến cáo người trẻ cũng nên kiểm tra tim mạch định kỳ thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng. Người trưởng thành nên theo dõi huyết áp và cholesterol - những yếu tố nguy cơ gây bệnh tim mạch từ sớm. Nếu xuất hiện những dấu hiệu bất thường, không nên chủ quan mà nên đến bác sĩ khám ngay.

Ly Nguyễn