Dấu hiệu bất thường ở trẻ sơ sinh cần khám ngay

Cha mẹ cần đưa trẻ đi khám khi sốt cao không hạ, khó thở, bỏ bú, li bì, co giật, nôn ói nhiều hoặc mất nước nặng.

BS.CKII Nguyễn Lê Ngọc, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết trẻ sơ sinh dễ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm, diễn tiến nhanh như nhiễm trùng, rối loạn hô hấp, thần kinh... Cha mẹ cần nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đi khám ngay để phòng tránh biến chứng nguy hiểm.

Thay đổi tri giác và ý thức

Một trong những dấu hiệu đáng lo ngại nhất ở trẻ sơ sinh là thay đổi về tri giác, ý thức. Trẻ có thể ngủ li bì, khó đánh thức, phản ứng chậm với kích thích hoặc quấy khóc bất thường, khó dỗ nín, tiếng khóc lạ (rên) so với bình thường. Một số trẻ kém linh hoạt, ánh mắt lờ đờ không tập trung nhìn người đối diện. Đặc biệt, tình trạng co cứng người hoặc run giật bất thường, kể cả chỉ xảy ra một lần, cũng có thể là biểu hiện của bệnh lý nguy hiểm như sốt cao co giật, viêm não, viêm màng não hoặc tổn thương thần kinh, cần được khám sớm.

Thở bất thường

Các rối loạn về hô hấp cũng là dấu hiệu không thể bỏ qua. Trẻ có thể thở co lõm ngực khi hít vào, phần dưới xương sườn hoặc phần hõm ở cổ bị lõm sâu vào, cánh mũi phập phồng, phát ra tiếng thở rít hoặc thở rên, nhịp thở nhanh bất thường.... Những biểu hiện này cho thấy trẻ đang thiếu oxy hoặc suy hô hấp và cần được đưa đến cơ sở y tế ngay.

Bác sĩ Ngọc khám bệnh cho một bé gái bị viêm phổi. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Da tái nhợt bất thường

Màu sắc da và niêm mạc phản ánh khá rõ tình trạng sức khỏe của trẻ. Da tái nhợt, nổi vân tím có thể là biểu hiện của sốc hoặc nhiễm trùng nặng. Tình trạng tím tái ở môi, đầu các ngón tay chân là dấu hiệu thiếu oxy nghiêm trọng. Trường hợp trẻ nổi ban đỏ lan nhanh, đặc biệt là nốt xuất huyết trên da ấn vào không mất đi có thể cảnh báo các bệnh lý nguy hiểm như sốt xuất huyết, viêm não mô cầu... Do đó, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám ngay.

Mất nước nghiêm trọng

Mất nước nghiêm trọng thường xảy ra ở trẻ bị tiêu chảy nhiều lần trong ngày, nôn ói liên tục, mắt trũng, môi khô, lưỡi khô, khát nhiều. Trẻ có thể tiểu ít hoặc không tiểu trong vòng 6-8 giờ, nước tiểu sậm, khóc không có nước mắt. Ở trẻ dưới 18 tháng, còn thóp, phần thóp trên đỉnh đầu lõm xuống rõ rệt là dấu hiệu mất nước nặng.

Nôn ói liên tục

Trẻ ăn hoặc uống gì cũng nôn, kể cả nước lọc hay thuốc hạ sốt rất dễ dẫn đến kiệt sức, hạ đường huyết và rối loạn điện giải. Trẻ cần được đưa đến bác sĩ đánh giá và điều trị phù hợp.

Bác sĩ Ngọc cho hay nhiều phụ huynh có thói quen tự mua thuốc, hay dùng mẹo dân gian hoặc trì hoãn đi khám khiến tình trạng của trẻ diễn tiến nặng, gây khó điều trị về sau. Cha mẹ cho trẻ tiêm chủng đầy đủ, theo dõi sát tình trạng sức khỏe và trang bị kiến thức y tế cơ bản có thể phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó đưa trẻ đi khám kịp thời.

Khi trẻ có dấu hiệu khó thở, tím tái, co giật, lơ mơ, hôn mê, sốt cao không đáp ứng thuốc, nôn ói, tiêu chảy kèm mất nước nặng, phụ huynh nên đưa con đi cấp cứu ở bệnh viện gần nhất.

Minh Tâm