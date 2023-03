Đau đầu có nên ăn cay, nhiều gia vị?

Tôi hay bị đau đầu nhưng có thói quen ăn cay, thích các món giàu gia vị. Xin hỏi ăn cay có làm cho đau đầu tăng nặng không? (Nguyễn Dân, Bình Dương)

Trả lời:

Cơn đau đầu có thể xuất hiện bởi nhiều lý do như mệt mỏi, căng thẳng, cai dùng cafein (do trước đây đã quen dùng nhiều), thời tiết, các bệnh lý liên quan. Trong đó, một trong những yếu tố nguy cơ hay nguyên nhân gây đau đầu có thể là do thức ăn cay như ớt.

Một thành phần được tìm thấy trong các thực phẩm cay là chất excedrin, còn gọi là tyramine. Các nghiên cứu cho thấy tyramine có thể phản ứng với một số thụ thể TRP trong não bộ, từ đó có thể hình thành nên triệu chứng đau nửa đầu hay còn gọi là cơn Migraine.

Cấu trúc hóa học của tyramine là monoamine. Trong cơ thể người có một loại enzyme giúp phân hủy monoamine gọi là monoamine oxidase (MAO). Nếu cơ thể không có đủ monoamine oxidase thì khi ăn thức ăn có chứa tyramine (thức ăn cay) sẽ dẫn đến nồng độ tyrosine trong máu cao. Hậu quả là khiến các tế bào thần kinh giải phóng norepinephrine gây nên tình trạng đau đầu hoặc đau nửa đầu.

Ăn cay có thể gây đau đầu. Ảnh: Freepik

Về trường hợp của bạn, cơn đau đầu của bạn chưa rõ là do nguyên nhân cụ thể nào. Nó có thể bắt nguồn từ nguyên nhân tăng huyết áp, lưu thông tuần hoàn máu não kém, tình trạng công việc mệt mỏi, căng thẳng, áp lực hay lạm dụng dùng caffeine. Đau đầu cũng có thể do ăn thức ăn có chứa gia vị cay như ớt gây ra.

Trước tiên bạn nên đi khám bác sĩ để tìm chính xác nguyên nhân gây đau đầu. Khi đã loại trừ các nguyên nhân kia, nếu bạn nghi ngờ đau đầu là do ăn thực phẩm cay, nhiều gia vị thì không nên ăn các thực phẩm này, nhất là khi đang đau đầu.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome