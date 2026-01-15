Đau đầu, chóng mặt tưởng tiền đình hóa ung thư máu

Hà NộiÔng Thành, 69 tuổi, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn tưởng rối loạn tiền đình, song xét nghiệm chẩn đoán ung thư máu.

Kết quả xét nghiệm máu của ông Thành tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy lượng tiểu cầu cao bất thường khoảng 763 G/L, bình thường dao động 150-450 G/L. Xét nghiệm chuyên sâu gồm huyết tủy đồ, sinh thiết tủy xương và xét nghiệm đột biến gene cho thấy gene JAK2 dương tính.

BS.CKII Nguyễn Thiên Lữ, khoa Nội Tổng hợp, chẩn đoán ông Thành bị tăng tiểu cầu tiên phát. Đây là bệnh lý thuộc nhóm ung thư máu mạn tính, xảy ra do tăng sinh tiểu cầu trong tủy xương quá mức làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông trong lòng mạch.

Tăng tiểu cầu tiên phát thường tiến triển âm thầm, nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Ở giai đoạn muộn, người bệnh có thể cảm thấy đau đầu, chóng mặt, tê bì tay chân, rối loạn thị giác thoáng qua nhưng triệu chứng không đặc trưng dẫn đến bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với các rối loạn thần kinh. Theo bác sĩ Lữ, khi tiểu cầu tăng cao, máu trở nên đặc hơn, dễ hình thành cục máu đông gây tắc mạch, nguy cơ cao biến chứng như tắc mạch não gây đột quỵ, nhồi máu cơ tim, tắc mạch chi dẫn đến hoại tử, cắt cụt ngón tay, ngón chân.

Ông Thành được điều trị phác đồ cá thể hóa bằng thuốc uống kiểm soát tiểu cầu, sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Sau 4 tháng điều trị, các chỉ số huyết học của bệnh nhân dần trở về ngưỡng an toàn, số lượng tiểu cầu ổn định, hết đau đầu và chóng mặt.

Bác sĩ Lữ tái khám cho ông Thành sau 4 tháng điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Lữ, tăng tiểu cầu tiên phát hiện chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn, nhưng người bệnh có thể sống khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường trong nhiều năm nếu được điều trị kịp thời, theo dõi và dùng thuốc đúng phác đồ.

Bác sĩ khuyến cáo người cao tuổi, đau đầu kéo dài, chóng mặt không rõ nguyên nhân, tê bì tay chân, rối loạn thị giác nên đi khám để được kiểm tra, chẩn đoán nguyên nhân. Xét nghiệm công thức máu định kỳ hỗ trợ phát hiện sớm các rối loạn huyết học.

Thanh Ba