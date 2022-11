Đau bụng, sụt 10 kg tưởng ung thư hóa bệnh buồng trứng

Chị Hằng đau bụng, sụt 10 kg trong 3 tháng, luôn bất an vì nghĩ mình mắc ung thư do di truyền từ bố.

Chị Nguyễn Thu Hằng (50 tuổi, Hà Nội) cho biết, từ khi xuất hiện cơn đau đã đi nhiều nơi làm xét nghiệm máu, nội soi dạ dày và đại tràng, siêu âm ổ bụng nhưng không tìm ra nguyên nhân. Bác sĩ nghi ngờ cơn đau liên quan đến vùng chậu nhưng không kết luận lý do chính xác. Đau ngày càng nặng khiến chị từng nghĩ đến chuyện đi cúng bái để "chữa" bệnh.

Tháng 10, chị Hằng đến khám tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội. PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp cho biết, qua chụp cắt lớp vi tính đa dãy và dựng hình ảnh 3D các cơ quan trong ổ bụng phát hiện tĩnh mạch buồng trứng trái của chị giãn to gấp 5 lần bình thường. Dòng máu trào ngược liên tục từ tĩnh mạch thận trái xuống tĩnh mạch buồng trứng trái là nguyên nhân gây đau âm ỉ vùng chậu. Bác sĩ kết luận chị bị giãn tĩnh mạch buồng trứng.

"Suốt nhiều tháng, tôi cứ đinh ninh bị di truyền ung thư từ bố. Nghe bác sĩ báo bệnh, biết không phải ung thư, tôi như trút được gánh nặng", chị Hằng tâm sự.

Chị Hằng được điều trị giãn tĩnh mạch buồng trứng bằng phương pháp nút mạch. Kỹ thuật do PGS Hiền trực tiếp thực hiện, bằng cách sử dụng ống thông đi trong lòng tĩnh mạch, thả các vòng xoắn kim loại (coils) và bơm keo sinh học vào tĩnh mạch buồng trứng trái, ngăn máu dòng trào ngược. Cơn đau tức giảm rõ rệt ngay trong quá trình nút mạch.

Chị Hằng xuất viện ngày hôm sau. Sau hơn một tháng nút mạch, hiện sức khỏe chị ổn định, hết đau, tinh thần lạc quan, tăng được 7 kg, công việc và sinh hoạt trở lại bình thường. Vết nút mạch lành hoàn toàn, không để lại sẹo.

PGS Nguyễn Xuân Hiền (ngoài cùng bên phải) đang thực hiện nút mạch cho bệnh nhân Nguồn ảnh: BVĐK Tâm Anh

PGS Xuân Hiền cho biết, giãn tĩnh mạch buồng trứng không phải bệnh hiếm gặp nhưng dễ bị bỏ sót khi chẩn đoán. Triệu chứng bệnh dễ nhầm lẫn sang bệnh viêm phần phụ, lạc nội mạc, u xơ tử cung, bệnh đại tràng hoặc ung thư do cơn đau bụng âm ỉ kéo dài. Chẩn đoán giãn tĩnh mạch buồng trứng cần thiết bị hình ảnh chuyên dụng như chụp cắt lớp vi tính 3D, chụp cộng hưởng từ... mới có thể nhìn rõ phần tĩnh mạch giãn. Ngoài ra, nếu không có kinh nghiệm vững về hình ảnh mạch máu, bác sĩ cũng dễ bỏ qua bệnh lý này.

Hiện có nhiều phương pháp điều trị giãn tĩnh mạch buồng trứng gồm nội khoa, phẫu thuật, can thiệp nội mạch. Trong đó, nút mạch được ưu tiên lựa chọn do ít xâm lấn, hiệu quả điều trị tốt, bảo tồn được tử cung, buồng trứng sau điều trị. Theo PGS Hiền, trong hàng trăm ca nút mạch giãn tĩnh mạch buồng trứng mà PGS từng thực hiện, 100% người bệnh khỏi triệu chứng đau ngay từ lần đầu can thiệp.

"Chúng tôi ứng dụng Robot Artis Pheno để nút mạch tại BVĐK Tâm Anh. Đây là dòng máy chụp ảnh mạch máu rõ nét nhất hiện nay, dẫn đường cho bác sĩ thao tác chính xác, rút ngắn thời gian can thiệp và nằm viện, hiệu quả bảo tồn tốt hơn", PGS Hiền nói.

Giãn tĩnh mạch buồng trứng xảy ra khi tĩnh mạch tại buồng trứng giãn to hơn bình thường. Bệnh thường gây đau nhức, tức vùng bụng dưới đặc biệt khi đến kỳ kinh nguyệt hoặc sau khi quan hệ tình dục, đau tăng lên khi đứng, giảm khi nằm nghỉ. Giãn tĩnh mạch buồng trứng có thể kèm theo giãn tĩnh mạch vùng tầng sinh môn, hoặc tĩnh mạch ở những vị trí không điển hình như ở mông, mặt sau, bên của đùi. Đau do giãn tĩnh mạch buồng trứng thường kèm theo mệt mỏi, thay đổi tâm trạng, suy nhược cơ thể, do đó cần phát hiện và điều trị kịp thời.

* Tên người bệnh đã được thay đổi.

Hoài Phạm