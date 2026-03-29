Đau bụng dưới trong thai kỳ có nguy hiểm không?

Tôi mang thai 29 tuần, thỉnh thoảng đau bụng dưới âm ỉ thì có nguy hiểm không. Khi nào tôi cần đi khám? (Hoa, 27 tuổi, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời:

Đau bụng dưới trong thai kỳ thường là dấu hiệu khiến mẹ bầu lo lắng, nhưng đa số trường hợp lành tính, xuất phát từ những thay đổi sinh lý tự nhiên của cơ thể. Khi thai nhi phát triển, tử cung lớn dần gây áp lực lên cơ, làm giãn dây chằng nâng đỡ, dẫn đến những cơn đau nhói hoặc co thắt nhẹ. Vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, táo bón cũng là yếu tố khiến mẹ bầu cảm thấy khó chịu vùng bụng dưới.

Cơn đau bụng dưới lành tính xuất hiện thoáng qua rồi biến mất, hoặc khi bạn thay đổi tư thế đột ngột, vận động mạnh, đứng dậy quá nhanh. Tình trạng này giảm dần, biến mất sau khi nghỉ ngơi thư giãn khoảng 30-60 phút là dấu hiệu cho thấy cơ thể điều chỉnh để thích nghi với thai kỳ đang phát triển. Trong giai đoạn này, mẹ bầu cần giữ tâm lý thoải mái, tránh làm việc quá sức.

Song không phải cơn đau bụng nào cũng vô hại, bạn nên nhận biết các tín hiệu "báo động đỏ" để khám kịp thời. Nếu đau bụng dưới dữ dội, đột ngột hoặc có xu hướng nặng, bạn nên đến ngay bệnh viện gần nhất để tìm nguyên nhân và xử trí kịp thời.

Trường hợp đau bụng kèm chảy máu hoặc rỉ dịch âm đạo cũng là biểu hiện bất thường. Đau lưng dưới dai dẳng hoặc đau rát khi đi tiểu có thể cảnh báo nhiễm trùng đường tiết niệu. Cơn co thắt tử cung xuất hiện với tần suất đều đặn có thể là dấu hiệu chuyển dạ.

Thai phụ được đo cơn gò tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7. Ảnh: Ngọc Châu

Ở tuần thai 29, mẹ bầu thường có cảm giác đau bụng dưới âm ỉ. Đây là triệu chứng phổ biến, nhưng cần phân biệt giữa giãn dây chằng và dọa sinh non. Để nhận biết đau bụng sinh lý với bệnh lý, bạn theo dõi kiểu đau và triệu chứng đi kèm. Nếu đau nhẹ, không liên tục, liên quan đến vận động hoặc tiêu hóa thường là dấu hiệu lành tính. Lúc này, bạn hãy nghỉ ngơi hoàn toàn, bổ sung đủ nước, đặt tay lên bụng, đếm bao nhiêu cơn gò trong một giờ. Nếu có hơn 4-5 cơn gò trong một giờ, hoặc đau dai dẳng, tăng dần về cường độ, kèm theo sốt hoặc các dấu hiệu phụ khoa, bạn cần đi khám ngay.

ThS.BS Nguyễn Phương Thảo

Đơn vị Y học bào thai

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7