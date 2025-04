Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bị nhồi máu cơ tim

TP HCMĐạo diễn Nguyễn Quang Dũng, 47 tuổi, bị tức ngực trái âm ỉ, bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp và can thiệp đặt stent kịp thời.

Trước đó, đạo diễn Quang Dũng bị tức ngực trái, cảm giác nóng ran vùng ngực song nghĩ do làm việc căng thẳng, uống cà phê nhiều nên không đi khám. Sáng hôm sau, anh đau ngực trở lại, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra.

Ngày 24/4, BS.CKII Nguyễn Văn Dương, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh nhân có biểu hiện hội chứng vành cấp, đo điện tim và thử men tim ghi nhận bị nhồi máu cơ tim cấp. Bác sĩ kích hoạt chế độ cấp cứu nhồi máu cơ tim toàn viện.

Theo GS.TS.BS Võ Thành Nhân, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, bệnh nhân đến viện đúng lúc, được đặt stent cấp cứu trong thời gian vàng. "Nếu can thiệp muộn khi cơ tim bị hoại tử nhiều, người bệnh dễ bị suy tim, loạn nhịp về sau", giáo sư Nhân nói.

Giáo sư Nhân và êkíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đặt stent tái thông mạch máu tim cho đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Ảnh: Thanh Luận

Kết quả chụp mạch vành ghi nhận một nhánh mạch máu chính nuôi tim bị tắc hoàn toàn, hai nhánh còn lại hẹp dài lan tỏa. Giáo sư Nhân sử dụng loại stent thế hệ mới được tráng một lớp thuốc đặc biệt để ngăn ngừa sự phát triển của lớp nội mạc. Sau khi đặt stent, lớp thuốc này phóng thích dần dần vào mạch máu giúp lòng mạch luôn trơn nhẵn và giảm tỷ lệ tái hẹp sau can thiệp.

Với sự hỗ trợ của kỹ thuật chụp cắt lớp kết quang nội mạch (OCT), bác sĩ đo đạc chính xác đường kính lòng mạch, chọn stent có kích thước phù hợp, nong áp sát thành mạch và tái thông dòng máu nhanh trong 30 phút. Kết quả đo điện tâm đồ sau can thiệp không phát hiện bất thường, nhịp tim bệnh nhân ổn định.

Bác sĩ can thiệp bằng đường động mạch quay ở cổ tay, gây tê tại chỗ nên bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo trong suốt thủ thuật. Vài giờ sau can thiệp, anh có thể đi lại nhẹ nhàng, bớt đau ngực. Ba ngày sau can thiệp bệnh nhân xuất viện. Anh tái khám sau một tuần, siêu âm tim cho thấy dòng máu lưu thông tốt.

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng tái khám với giáo sư Võ Thành Nhân sau một tuần cấp cứu nhồi máu cơ tim. Ảnh: Thanh Luận

Đạo diễn Quang Dũng chia sẻ anh khám sức khỏe tổng quát 6 tháng một lần, tập thể thao đều đặn, song vài năm gần đây công việc bận rộn nên tần suất khám thưa hơn, ít tập luyện hơn. Anh hút thuốc lá nhiều năm, bị rối loạn mỡ máu chưa điều trị triệt để. "Đây là những yếu tố nguy cơ thúc đẩy quá trình xơ vữa mạch máu diễn tiến nhanh. Mảng xơ vữa dày lên thu hẹp dần lòng mạch, làm cho hệ mạch máu tim hẹp nghẽn nặng gây nhồi máu cơ tim cấp", giáo sư Nhân lý giải.

Theo giáo sư Nhân, nhiều người dưới 50 tuổi thường chủ quan nghĩ rằng bệnh tim mạch chỉ xảy ra với người lớn tuổi. Trong khi đó, chế độ ăn uống không lành mạnh, thừa cân béo phì, áp lực công việc dẫn tới stress, ít vận động, hay thức khuya... là những nguyên nhân phổ biến gây nhồi máu cơ tim ở người trẻ. Kiểm soát tốt chỉ số mỡ máu, bỏ thuốc lá, sinh hoạt điều độ kết hợp tái khám và uống thuốc đầy đủ sẽ giảm nguy cơ tái hẹp mạch vành.

Nguyễn Quang Dũng là đạo diễn, nhà biên kịch kiêm sản xuất điện ảnh nổi tiếng, được biết đến với cái tên Dũng "khùng" bởi những ý tưởng sáng tạo và khác lạ trong cách làm phim. Những bộ phim gắn với tên tuổi anh như Nụ hôn thần chết, Mỹ nhân kế, Tháng năm rực rỡ, Tiệc trăng máu, Giấc mơ của mẹ, Em và Trịnh, Đất rừng phương Nam... Anh cũng là "food blogger" với nhiều video review món ngon Sài Gòn.

Thu Hà