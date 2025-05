Đa ối do tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm không?

Tôi đang mang thai bé thứ hai ở tuần 29, bị tiểu đường thai kỳ, siêu âm dư ối nhẹ, tình trạng này có nguy hiểm không, điều trị thế nào? (Nguyên Trang, 32 tuổi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Nước ối giúp bao bọc, nuôi dưỡng thai nhi, bảo vệ bé khỏi va đập, tự do cử động, giúp phổi phát triển, duy trì thân nhiệt ổn định. Tình trạng đa ối có thể xuất hiện từ từ hoặc đột ngột, ở bất kỳ giai đoạn nào trong thai kỳ, thường gặp hơn ở ba tháng giữa và ba tháng cuối.

Bác sĩ chẩn đoán thai đa ối nhẹ nên không quá nguy hiểm, bạn vẫn có thể có thai kỳ khỏe mạnh nếu theo dõi sát sao. Song bạn không nên chủ quan bởi đa ối nặng hoặc do bệnh lý dễ dẫn đến nguy cơ cho cả mẹ và bé. Đa ối khiến tử cung của thai phụ quá căng có thể kích thích chuyển dạ sớm gây sinh non, vỡ ối sớm, bong nhau non, khó thở, phù nề, băng huyết sau sinh. Thai nhi dễ bị ngôi thai bất thường, sa dây rốn, dị tật bẩm sinh, tình trạng nặng làm tăng nguy cơ tử vong xung quanh thời điểm sinh (chu sinh).

Trường hợp của bạn đa ối do tiểu đường thai kỳ cần kiểm soát chặt chẽ đường huyết bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống (giảm tinh bột, đường, tăng cường rau xanh, protein), tập thể dục nhẹ nhàng phù hợp. Bạn có thể cần dùng insulin nếu đường huyết không ổn định. Bạn nên theo dõi sát thai kỳ, tái khám định kỳ để bác sĩ siêu âm thường xuyên đánh giá lại lượng nước ối, sự phát triển của thai, đo monitoring tim thai để kiểm tra sức khỏe.

Bác sĩ Nguyên khám và tư vấn cho một thai phụ. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thai phụ cần nghỉ ngơi nhiều, tránh vận động mạnh, làm việc gắng sức. Nằm nghiêng trái giúp cải thiện tuần hoàn máu cho mẹ và thai. Bạn theo dõi cử động thai, nếu có bất kỳ sự thay đổi bất thường nào về tần suất hoặc cường độ cử động thai cần báo ngay cho bác sĩ. Thai phụ cảm thấy khó thở tăng dần, đau bụng từng cơn, ra máu hoặc ra nước âm đạo... cần đến bệnh viện ngay.

Nếu đa ối ở nặng gây khó thở nghiêm trọng cho người mẹ hoặc có nguy cơ sinh non cao, bác sĩ có thể chỉ định chọc hút bớt nước ối giúp giảm áp lực trong tử cung, cải thiện triệu chứng khó thở. Thai phụ có thể dùng thuốc giảm sản xuất nước tiểu của thai nhi, từ đó giảm lượng nước ối, nhưng cần bác sĩ kê đơn thuốc.

Thai phụ có tiền sử sinh non cần phòng nguy cơ sinh non tái diễn. Tùy theo diễn biến thai kỳ, bác sĩ tư vấn các phương pháp sinh (sinh thường hay sinh mổ) và thời điểm phù hợp. Đồng thời, thai phụ cần tìm hiểu về dấu hiệu chuyển dạ, chọn bệnh viện để chăm sóc mẹ và bé sau sinh.

ThS.BS Lê Nhất Nguyên

Khoa Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8