Da nhiễm corticoid có nên peel không?

Da tôi sạm màu, mỏng yếu và nổi mụn kéo dài, được chẩn đoán nhiễm corticoid sau khi dùng kem trộn. Tôi muốn peel da để cải thiện tình trạng này thì có được không? (Mỹ Kha, 32 tuổi, Vĩnh Long)

Trả lời:

Da của bạn có các dấu hiệu như sạm màu, mỏng yếu, nổi mụn kéo dài sau khi dùng các loại kem bôi không rõ nguồn gốc. Đây thường là biến chứng do sử dụng corticoid, nên hiện giờ chưa phải thời điểm phù hợp để peel da.

Peel da là phương pháp sử dụng các axit hóa học như AHA, BHA hoặc TCA ở nồng độ phù hợp để làm bong lớp sừng trên bề mặt da. Khi da còn khỏe và hàng rào bảo vệ da nguyên vẹn, peel có thể hỗ trợ cải thiện sắc tố và kết cấu bề mặt da. Tuy nhiên, làn da chịu ảnh hưởng của corticoid thường mỏng, yếu, dễ đỏ rát và có thể đang trong tình trạng viêm kéo dài. Peel da ở giai đoạn này có nguy cơ làm tổn thương da nặng hơn, tăng kích ứng, kéo dài viêm và dẫn đến biến chứng như tăng sắc tố sau viêm hoặc bùng phát tổn thương dạng mụn trứng cá...

Nếu vẫn peel khi da chưa kịp phục hồi, bạn có thể bị đỏ rát kéo dài, bong tróc sâu, mụn viêm bùng phát, giãn mạch rõ hơn, thậm chí tăng sắc tố sau viêm khiến da sạm màu nặng hơn. Một số trường hợp còn có thể xuất hiện bội nhiễm, nhiễm trùng da hoặc viêm da kéo dài, khiến khó kiểm soát và phục hồi về sau.

Bác sĩ Trí kiểm tra tình trạng da cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Với làn da từng lạm dụng corticoid, mục tiêu điều trị ưu tiên không phải peel da mà là phục hồi hàng rào bảo vệ da và kiểm soát tình trạng viêm. Bạn nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để bác sĩ khám, xác định đúng mức độ tổn thương và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, an toàn cho từng giai đoạn.

Trong giai đoạn này, bạn cần tránh nắng kỹ, hạn chế tiếp xúc với các yếu tố gây kích ứng như nhiệt, khói bụi; sử dụng kem chống nắng dịu nhẹ, không cồn, không hương liệu. Bên cạnh đó, duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, hạn chế thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ và uống đủ nước giúp da ổn định hơn. Người bệnh cũng nên hạn chế trang điểm để tránh bít tắc lỗ chân lông, khiến mụn kéo dài.

Khi da đã giảm viêm và giảm đỏ rõ rệt, không còn đỏ rát, bỏng châm chích kéo dài, hàng rào bảo vệ da phục hồi ổn định, các can thiệp thẩm mỹ như peel da mới có thể được cân nhắc. Khi đó, bác sĩ chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da sẽ trực tiếp chỉ định, thực hiện và theo dõi chặt chẽ quá trình can thiệp nhằm bảo đảm an toàn cho làn da.

ThS.BS Huỳnh Công Trí

Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7