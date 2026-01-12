Viêm da cơ địa gây ngứa dai dẳng

TP HCMAnh Phát, 40 tuổi, ngứa nhiều về đêm, bong da suốt 4 năm do viêm da cơ địa.

Anh Phát xuất hiện mảng da đỏ rải rác sau đó lan rộng, có lúc gãi đến trầy xước da, uống thuốc bắc triệu chứng giảm tạm thời rồi tái phát nặng hơn.

TS.BS Nguyễn Phúc Tân, khoa Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán anh Phát bị viêm da cơ địa mạn tính. Các tổn thương da kéo dài, nổi nhiều cục sần, rỉ dịch vàng và mủ, đóng mài từng mảng, có dấu hiệu nhiễm trùng thứ phát do gãi nhiều.

Bác sĩ Tân tư vấn phương pháp điều trị cho anh Phát. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Tân cho hay bệnh liên quan đến rối loạn hàng rào bảo vệ da và đáp ứng miễn dịch. Việc điều trị không đúng hướng, chỉ tập trung cắt triệu chứng hoặc lạm dụng thuốc dân gian khiến bệnh kéo dài và khó kiểm soát.

Bác sĩ điều trị cho anh Phát bằng thuốc ức chế miễn dịch đường uống kết hợp thuốc bôi đặc hiệu nhằm kiểm soát phản ứng viêm, ngứa. Song song, anh được hướng dẫn chăm sóc da đúng cách và theo dõi lâu dài để hạn chế tái phát. Sau hơn 3 tháng điều trị, bệnh cải thiện rõ rệt, các triệu chứng ngứa và tổn thương da giảm khoảng 80%, anh Phát không còn bị mất ngủ và sinh hoạt trở lại bình thường.

Các tổn thương da của anh Phát giảm rõ, hết ngứa sau 3 tháng điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Viêm da cơ địa có thể khởi phát từ nhỏ hoặc ở tuổi trưởng thành, đặc trưng bởi tình trạng ngứa dữ dội, da khô, bong tróc và dễ tái phát theo từng đợt. Bệnh không lây nhưng thường kéo dài nhiều năm nếu không được kiểm soát đúng cách.

Theo bác sĩ Tân, sai lầm phổ biến của người mắc viêm da cơ địa là tự ý điều trị, sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc ngưng điều trị khi vừa giảm bệnh. Điều này không chỉ làm bệnh dễ tái phát mà còn tăng nguy cơ biến chứng nhiễm trùng da. Do đó, khi ngứa kéo dài, người bệnh cần đến bệnh viện để được các bác sĩ chẩn đoán và điều trị phù hợp. Viêm da cơ địa mạn tính không thể khỏi hoàn toàn nhưng có thể kiểm soát tốt nếu điều trị đúng và tuân thủ phác đồ của bác sĩ.

Minh Hương

* Tên nhân vật đã được thay đổi