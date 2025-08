Da nhạy cảm có nên thu nhỏ lỗ chân lông?

Da tôi nhạy cảm, dễ kích ứng, có nên dùng công nghệ thu nhỏ lỗ chân lông như laser hay vi kim RF không? Hai công nghệ này có an toàn và hiệu quả cao? (Minh Thư, 28 tuổi, Tây Ninh)

Trả lời:

Lỗ chân lông giãn to không chỉ do cơ địa mà còn có nhiều yếu tố tác động như da dầu, mất độ đàn hồi do lão hóa, tổn thương sau mụn hoặc thói quen chăm sóc da chưa phù hợp. Có nhiều phương pháp điều trị, thu nhỏ lỗ chân lông hiện đại hiệu quả cao. Tuy nhiên, người có làn da nhạy cảm dễ bị kích ứng, nên thận trọng khi lựa chọn công nghệ điều trị. Bạn nên đến các cơ sở y tế uy tín, có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để được bác sĩ kiểm tra và tư vấn. Với da nhạy cảm, bác sĩ thường ưu tiên công nghệ kiểm soát nhiệt chính xác và tích hợp làm mát, hạn chế nguy cơ đỏ da, kích ứng hay tăng sắc tố sau viêm.

Hiện, các công nghệ vi kim RF (RF vi điểm), laser ND-Yag hoặc sóng siêu âm SUPERB là những lựa chọn giúp trẻ hóa da, se khít lỗ chân lông cải thiện kết cấu da mà không gây tổn thương bề mặt. Trong đó, laser ND-Yag không xâm lấn với bước sóng 1064 nm hoạt động ở tầng trung bì nông, kích thích tăng sinh collagen và làm mịn bề mặt da mà không gây bong tróc hay tổn thương lớp ngoài cùng. Công nghệ vi kim RF sử dụng đầu kim siêu nhỏ với khả năng điều chỉnh độ sâu vi điểm, chỉ tác động vào trung bì để tái cấu trúc da, hạn chế ảnh hưởng đến lớp biểu bì. Sóng siêu âm SUPERB tác động ở độ sâu 1,5 mm, nơi tập trung nhiều collagen, giúp da săn chắc hơn, từ đó góp phần se khít lỗ chân lông.

Người bệnh có lỗ chân lông to được điều trị bằng vi kim RF. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Người có da nhạy cảm chỉ nên can thiệp các công nghệ khi da không còn trong giai đoạn viêm, kích ứng hay bong tróc. Nếu điều trị khi da còn yếu, nguy cơ tăng sắc tố sau viêm hoặc kích ứng kéo dài rất cao. Không nên tự ý kết hợp nhiều công nghệ cùng lúc mà chưa có sự tư vấn của bác sĩ, bởi không cải thiện được da, khiến da nhạy cảm thêm tổn thương.

Điều trị se khít lỗ chân lông trên da nhạy cảm cần được cá thể hóa, tức bác sĩ đánh giá cụ thể từng tình trạng da, thói quen chăm sóc, tiền sử kích ứng... từ đó xây dựng phác đồ phù hợp. Không nên tự ý điều trị tại các cơ sở không có chuyên môn sâu về da liễu hoặc theo lời quảng cáo.

BS.CKI Võ Thị Tường Duy

Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7