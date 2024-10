Phương pháp nào se khít lỗ chân lông to?

Lỗ chân lông ở hai má, mũi ngày càng to khiến tôi không dám để mặt mộc khi ra ngoài.

Một số nơi cam kết điều trị khỏi lỗ chân lông to vĩnh viễn chỉ sau hai tuần với kem bôi chuyên biệt liệu có đúng không? (Minh Hạnh, 25 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Lỗ chân lông trên da là cửa ngõ để da "thở" và cơ thể trao đổi với môi trường bên ngoài. Thông qua lỗ chân lông, da bài tiết lượng dầu tự nhiên cùng mồ hôi ra ngoài nhằm cân bằng độ ẩm cho da và điều tiết nhiệt độ cơ thể phù hợp. Lỗ chân lông to là tình trạng lỗ chân lông giãn nở hơn bình thường, hay gặp ở vùng hai bên má, mũi, cằm.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này gồm lão hóa, di truyền, tiếp xúc thường xuyên với nhiệt độ cao hay ánh nắng mặt trời, môi trường bụi bẩn. Chăm sóc da mặt không đúng cách như tẩy da chết quá mức, trang điểm quá dày, làm sạch da không kỹ gây tích tụ lớp mỹ phẩm, bụi bẩn và tế bào da chết khiến tắc nghẽn lỗ chân lông, viêm mụn, lỗ chân lông to.

Những người thuộc tuýp da dầu, có tuyến bã nhờn dưới da hoạt động quá mức khiến dầu nhờn dư thừa, đọng lại trong lỗ chân lông và gây bít tắc. Tắc nghẽn lâu ngày, lỗ chân lông sẽ giãn ra to hơn để dầu nhờn có thể thoát lên bề mặt da. Từ đó cấu trúc da bị ảnh hưởng, da trở nên lão hóa, mất tính đàn hồi khiến lỗ chân lông to hơn.

Điều trị lỗ chân lông to cần kiên trì và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Hiệu quả se khít lỗ chân lông chỉ mang tính tạm thời, khắc phục phần nào tình trạng hiện tại và hạn chế lỗ chân lông to thêm. Làn da tiếp tục lão hóa, lỗ chân lông to trở lại, thậm chí to hơn theo tuổi tác nên cần điều trị lâu dài.

Không có phương pháp điều trị lỗ chân lông to nào phù hợp với tất cả mọi người, kể cả thuốc thoa. Không rõ loại "sản phẩm chuyên biệt" mà bạn đề cập là loại nào, thành phần ra sao nên khó có thể xác định được sản phẩm này có thực sự hiệu quả hay không.

Lỗ chân lông to thường kèm theo tình trạng tăng tiết bã nhờn, dễ nổi mụn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bạn nên đi khám tại chuyên khoa da liễu, thẩm mỹ da để được các bác sĩ soi da, đánh giá tình trạng và nguyên nhân gây lỗ chân lông to, từ đó tư vấn liệu trình phù hợp. Điều trị có thể phải kết hợp nhiều phương pháp mới đạt được hiệu quả se khít lỗ chân lông.

Phương pháp se khít lỗ chân lông đơn giản nhất, thường được các bác sĩ da liễu chỉ định là dùng các sản phẩm dạng thoa có chứa vitamin A, AHA. Tuy nhiên, nếu sử dụng sản phẩm có thành phần AHA với nồng độ cao và kéo dài có nguy cơ làm da nhạy cảm hơn với ánh sáng.

Các phương pháp hiện đại như điều trị lỗ chân lông to bằng IPL (xung ánh sáng cường độ cao), vi kim RF, lăn kim, peel da, điện di, tiêm botox vi điểm... được đánh giá có hiệu quả cao, nhanh chóng và an toàn hơn. Các kỹ thuật này giúp lỗ chân lông se khít, tái tạo da và tăng sinh collagen, elastin dưới da, cải thiện chất lượng làn da thêm săn chắc, thu nhỏ lỗ chân lông, điều hòa lượng dầu thừa và làm da mịn màng, khỏe mạnh hơn.

Song song với điều trị, để duy trì làn da mịn màng với lỗ chân lông se khít, bạn nên kết hợp chăm sóc da bằng các sản phẩm có thành phần không gây nhân mụn (non - comedogenic), không dầu (oil free), tức không chứa thành phần làm bít tắc lỗ chân lông.

Bạn nên duy trì rửa mặt hai lần mỗi sáng và tối bằng sữa rửa mặt phù hợp với loại da. Thoa nước hoa hồng, dưỡng ẩm sau khi làm sạch da cũng giúp se khít lỗ chân lông tức thời. Thoa kem chống nắng khi tiếp xúc với ánh nắng, tẩy trang sạch trước khi đi ngủ, tẩy tế bào chết mỗi tuần một lần để da "thở" tốt hơn.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Trường An

Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ da,

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7,

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM