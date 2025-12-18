Đa nhân giáp lành và ác tính trong cổ người phụ nữ

TP HCMChị Hạnh, 41 tuổi, có nhiều nhân lành và ác tính ở cả hai thùy giáp, bác sĩ chỉ định cắt bỏ toàn bộ tuyến giáp.

ThS.BS.CKI Lê Chí Hiếu, Đơn vị Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết hai thùy giáp của chị Hạnh có hàng chục nhân giáp lớn nhỏ, kích thước mỗi nhân không quá 1 cm. Mỗi bên có một nhân nghi ngờ ác tính, nhân bên phải phân loại TIRADS 5 kích thước 7 mm, bên trái 10 mm phân loại TIRADS 4. Kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) xác định carcinom tuyến giáp dạng nhú nhóm 6 Bethesda (tỷ lệ ung thư tuyến giáp đến 95-97%).

Chị Hạnh được chuyển điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. ThS.BS.CKI Lê Thị Ngọc Hằng, Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, đánh giá hai nhân giáp ác tính nếu không loại bỏ sớm sẽ có nguy cơ xâm lấn ra ngoài hoặc di căn hạch cổ bên.

Bác sĩ cắt tuyến giáp cho bệnh nhân bằng phương pháp mổ thẩm mỹ, rạch đường mổ rất nhỏ (5 cm) giữa cổ.

Bác sĩ phẫu thuật cắt tuyến giáp cho bệnh nhân. Ảnh: Hạ Vũ

Chị Hạnh xuất viện một ngày sau phẫu thuật. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy tế bào ác tính chỉ giới hạn trong tuyến giáp. Chị không cần hóa trị, xạ trị, được bác sĩ hướng dẫn bổ sung hormone tuyến giáp suốt đời.

Bác sĩ Hiếu cho hay phần lớn nhân tuyến giáp kích thước nhỏ dưới 1 cm không gây ra triệu chứng. Chị Hạnh may mắn khi phát hiện bệnh sớm, được điều trị bằng phương pháp phù hợp, khả năng tái phát thấp. Giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến giáp bằng cách bổ sung rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, chất xơ, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, không lạm dụng rượu bia, không hút thuốc lá, khám sức khỏe định kỳ, ăn đủ iốt.

Bác sĩ Hằng khuyến cáo mọi người nên tầm soát bệnh lý tuyến giáp định kỳ một năm một lần. Riêng nhóm nguy cơ cao như người từng xạ trị vùng đầu mặt cổ, gia đình có người bị ung thư tuyến giáp, người thường xuyên tiếp xúc với tia bức xạ... cần tầm soát thường xuyên hơn, khoảng 6 tháng một lần. Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ có u vùng cổ như khó thở, khó hoặc đau khi nuốt, khàn giọng hoặc thay đổi giọng nói, sụt cân không rõ nguyên nhân, mệt mỏi, nên đi khám ngay.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi