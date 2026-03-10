Viêm da tiếp xúc do dùng kem 'trị nám gia truyền'

Hà NộiChị Thu, 32 tuổi, sử dụng sản phẩm được quảng cáo "kem gia truyền trị nám nhanh", hai tuần sau viêm da nặng và phụ thuộc corticoid.

Mặt chị Thu đỏ rực, nóng rát và bong tróc từng mảng sau hai tuần dùng sản phẩm không có nhãn phụ tiếng Việt, không công bố thành phần, bán qua mạng xã hội giá một triệu đồng với quảng cáo "trắng và sạch nám sau 7 ngày". Ban đầu da trắng, căng bóng nên chị dùng mỗi tối, nhưng chỉ cần ngưng một ngày da lại sạm và ngứa.

BS.CKI Bế Thu Thủy, khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết chị Thu bị viêm da tiếp xúc kích ứng nặng trên nền da nhiễm corticoid. Corticoid là hoạt chất chống viêm mạnh, có thể giúp giảm đỏ, giảm mụn và làm da sáng lên nhanh chóng do ức chế phản ứng viêm và co mạch. Hiệu ứng tức thì này dễ khiến người dùng nhầm tưởng da đang được cải thiện. Thực tế, việc sử dụng kéo dài hoặc dùng sản phẩm chứa corticoid nồng độ cao không kiểm soát có thể làm mỏng da, giãn mao mạch, nổi mụn viêm dạng trứng cá, rối loạn sắc tố và khiến da phụ thuộc thuốc. Khi ngừng đột ngột, da thường bùng phát viêm dữ dội hơn trước.

Điều trị viêm da do mỹ phẩm phức tạp và kéo dài, mất nhiều thời gian để phục hồi da trở lại bình thường, nhiều trường hợp da chỉ có thể hồi phục 70%. Trường hợp chị Thu, phác đồ tập trung vào ngừng hoàn toàn sản phẩm cũ, dùng thuốc theo đơn, kiểm soát viêm, phục hồi hàng rào bảo vệ da và theo dõi sát phản ứng trong nhiều tháng. Chị Thu đang trong hành trình phục hồi, da bớt đỏ và mụn.

Bác sĩ Thủy cho biết chị cần điều trị kiên nhẫn vì da dễ tái đỏ, khô rát và nổi mụn trở lại trong giai đoạn đầu. Nếu xử lý sai cách, người bệnh có thể đối mặt với tăng sắc tố sau viêm, viêm da kéo dài hoặc giãn mao mạch khó hồi phục.

Không ít trường hợp kèm nhiễm nấm hoặc nhiễm khuẩn do sản phẩm pha trộn kháng sinh, chất tẩy mạnh hay tạp chất, và do da giảm khả năng đề kháng nên bị bội nhiễm nấm và vi khuẩn. Khi đó, người bệnh phải dùng thêm thuốc đường uống, thậm chí can thiệp công nghệ cao để xử lý biến chứng. Chi phí điều trị có thể cao gấp nhiều lần số tiền mua mỹ phẩm ban đầu.

Bác sĩ Thủy khuyến cáo mọi người nên trang bị kiến thức để nhận biết sản phẩm chứa hoạt chất mạnh như corticoid, hydroquinone hay retinoid nồng độ cao. Lựa chọn mỹ phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được công bố theo quy định và phân phối chính hãng.

Với các vấn đề da kéo dài như nám, mụn viêm, tăng sắc tố, nên thăm khám chuyên khoa để được tư vấn, không tự ý mua sản phẩm theo lời quảng cáo trên mạng. Khi xuất hiện dấu hiệu như da trắng nhanh bất thường, căng bóng giả tạo, nổi mạch máu li ti, dễ kích ứng hoặc bùng phát mụn khi ngừng sản phẩm, cần đi khám sớm tại các bệnh viện uy tín để tránh biến chứng nặng hơn. Điều trị sắc tố, mụn hay lão hóa đều cần thời gian và phác đồ phù hợp từng loại da.

Thanh Ba