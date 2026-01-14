Dịch vụ tiêm trẻ hóa da hút khách cận Tết

Các phương pháp tiêm trẻ hóa da như mesotherapy, PRP, botulinum toxin hay filler được nhiều người chọn để làm đẹp đón Tết do không phẫu thuật, ít xâm lấn, hiệu quả nhanh.

BS.CKII Đàm Thị Thúy Hồng, Trưởng khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết cận Tết là dịp nhóm người 30 đến trên 50 tuổi có nhu cầu làm đẹp cải thiện tình trạng da lão hóa, nếp nhăn, xỉn màu, chảy xệ nhẹ. Nhóm này thường bận công việc nên không đủ thời gian cho các can thiệp phẫu thuật hay nghỉ dưỡng dài ngày. Các phương pháp tiêm trẻ hóa được nhiều người lựa chọn bởi chỉ mất 20-40 phút để tiêm, các vết chân kim được xóa sau một vài tiếng và sau 24 giờ có thể trang điểm được bình thường.

Tại Khoa Thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, số người đến tư vấn và thực hiện các dịch vụ tiêm trẻ hóa vào tháng cuối năm tăng mạnh so với tháng trước. Trong đó, số ca tiêm trẻ hóa tăng 57%, chiếm khoảng 67% ca thẩm mỹ da.

Như chị Linh, 42 tuổi, da xuất hiện nhiều nếp nhăn vùng trán, rãnh mũi, má, khô, xỉn màu, đến bệnh viện Tâm Anh tiêm trẻ hóa da trước Tết hơn một tháng. Còn chị Lan Anh, 31 tuổi, muốn tiêm trẻ hóa do da xuống sắc nhanh, khô, sạm màu, lỗ chân lông to và nhiều nếp nhăn nhỏ, nông quanh mắt, miệng. Bác sĩ Hồng ghi nhận hai bệnh nhân có dấu hiệu lão hóa da, chủ yếu là nếp nhăn động và da khô, suy giảm độ ẩm, chỉ định tiêm trẻ hóa da.

So với các phương pháp chăm sóc da thông thường như bôi thoa mỹ phẩm hoặc liệu trình chăm sóc ngoài da, tiêm trẻ hóa đưa hoạt chất trực tiếp vào lớp trung bì - nơi mỹ phẩm khó tác động tới. Nhờ đó, hiệu quả cải thiện rõ rệt hơn và duy trì lâu hơn, không cần chờ đợi nhiều tháng, theo bác sĩ Hồng.

Bác sĩ Hồng đang chuẩn bị tiêm meso cho một người phụ nữ làm đẹp đón Tết. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phương pháp tiêm trẻ hóa thường cho kết quả ban đầu sau 3-7 ngày, rõ hơn sau 2-4 tuần. Quá trình tăng sinh collagen tiếp tục diễn ra trong 1-2 tháng, giúp da ẩm, săn chắc và trẻ trung hơn nếu được thực hiện đúng chỉ định. Các phương pháp khác như laser xâm lấn sâu, peel hóa học mạnh hoặc phẫu thuật thẩm mỹ cần thời gian hồi phục dài.

Bác sĩ tiêm botulinum toxin (botox) vùng trán và đuôi mắt chị Linh để giảm nếp nhăn. Chị được kết hợp tiêm meso với hoạt chất là hyaluronic axit để tăng độ ẩm và độ sáng da. Toàn bộ thủ thuật khoảng 45 phút, sưng nhẹ sau tiêm và tự hết sau một đến hai ngày. Sau một tuần, các nếp nhăn biến mất, gương mặt chị Linh tươi tắn, tự nhiên.

Chị Lan Anh lựa chọn phương pháp tiêm meso, đưa trực tiếp các hoạt chất như hyaluronic axit, glutathion, vitamin C, khoáng chất và neopeptide sinh học vào lớp trung bì, giúp cấp ẩm sâu, tăng sinh collagen và cải thiện độ sáng của da.

Bác sĩ Hồng lưu ý dù ít xâm lấn, tiêm trẻ hóa không phải không có rủi ro. Nhiều trường hợp gặp biến chứng như nhiễm trùng, u hạt, sưng kéo dài, hoại tử da do tiêm sản phẩm không rõ nguồn gốc, quy trình khám, sàng lọc và điều kiện vô khuẩn không đảm bảo.

Theo bác sĩ Hồng, tiêm trẻ hóa cần được cá thể hóa về thành phần, liều lượng và khoảng cách giữa các lần tiêm. Đánh giá kỹ tình trạng da, loại trừ chống chỉ định và theo dõi sát sau tiêm là yếu tố quyết định hiệu quả, độ an toàn. Do đó, mọi người có nhu cầu làm đẹp nên chọn cơ sở uy tín, do bác sĩ có chuyên môn thực hiện, sử dụng vật liệu tiêm chính hãng, quy trình vô khuẩn. Sau thủ thuật, cần được bác sĩ theo dõi để xử trí kịp thời nếu xảy ra phản ứng bất thường.

Thanh Ba