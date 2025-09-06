Ngoài 50 tuổi nâng cơ mặt có hiệu quả không?

Tôi hơn 50 tuổi, da mặt chảy xệ ở vùng má và đường viền hàm dù đã chăm sóc và dưỡng da khá kỹ.

Tôi có nên nâng cơ bằng công nghệ HIFU không? Cần kết hợp thêm phương pháp nào để giảm lão hóa? (Hồng Lan, Lâm Đồng)

Trả lời:

Công nghệ HIFU là phương pháp nâng cơ, săn chắc da không xâm lấn đã được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt giúp ngăn da chảy xệ, nâng cung mày, cải thiện độ chùng nhão ở cổ và làm mờ nếp nhăn do lão hóa. Da của bạn có dấu hiệu chảy xệ ở vùng má và đường viền hàm thì HIFU có thể là lựa chọn phù hợp.

HIFU sử dụng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao với đa dạng tay cầm, tác động chính xác vào các lớp dưới da từ 1,5 mm đến 4,5 mm làm mờ nếp nhăn, trẻ hóa da và nâng cơ vùng mặt. Với tay cầm 1,5 mm, HIFU tác động lên lớp trung bì nông, cải thiện nếp nhăn nhỏ ở vùng trán, quanh mắt. Ở độ sâu 3 mm, công nghệ tập trung ở lớp trung bì sâu gây co rút tức thì các sợi collagen, kích hoạt mạnh nguyên bào sợi tái cấu trúc sợi đàn hồi cho da, giúp da săn chắc, giảm chùng nhão ở mức độ trung bình. Với độ sâu 4.5 mm, máy tập trung vào lớp cân cơ nông Smas, nâng cơ rõ rệt, tạo đường viền hàm, giảm nọng cằm và thon gọn vùng mặt.

Sau 50 tuổi, da thường lão hóa nhanh chóng ở nhiều tầng cấu trúc như thượng bì, trung bì, mô mỡ, đồng thời lớp cân cơ nâng đỡ cũng trở nên lỏng lẻo hơn. Người ở tuổi này sử dụng công nghệ sóng như HIFU, SUPERB, RF vi kim... vẫn mang lại hiệu quả đáng kể, làm chậm biểu hiện lão hóa mà không cần can thiệp phẫu thuật.

Bác sĩ Dung sử dụng công nghệ HIFU điều trị tình trạng da chảy xệ cho người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Để đánh giá chính xác tình trạng lão hóa da, bạn nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da. Người có bệnh lý nền, da quá mỏng, hoặc chảy xệ nặng nên đến bác sĩ khám để được tư vấn phác đồ cá nhân hóa. Nếu lão hóa diễn ra ở nhiều tầng da, bác sĩ có thể phối hợp thêm các phương pháp khác như sóng RF vi điểm, laser xung dài trẻ hóa, IPL hoặc tiêm mesotherapy cải thiện chất lượng da. Một số trường hợp có thể còn cần tiêm chất làm đầy để xử lý những vùng mô bị giảm thể tích nhằm đạt hiệu quả thẩm mỹ tối ưu.

BS.CKI Nguyễn Thị Kim Dung

Trưởng Đơn vị Da liễu - Thẩm mỹ Da

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7