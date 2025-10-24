Cứu sống người 4 lần ngừng tim do nhồi máu cơ tim

Hà NộiBà Hòa, 65 tuổi, bị nhồi máu cơ tim cấp, bác sĩ 4 lần cấp cứu ngừng tuần hoàn trong quá trình tái thông mạch, giành lại sự sống.

Ban đầu bà Hòa cảm thấy miệng tê cứng khi nuốt nước bọt, kèm buồn nôn, nghĩ trúng gió nên đánh gió, bôi dầu. Gần nửa tiếng sau, bà đau đầu dữ dội, mí mắt sụp xuống, mệt lả, người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cấp cứu.

ThS.BS Nguyễn Hoài Vũ, khoa Tim mạch, chẩn đoán bà Hòa bị nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh lên do tắc hoàn toàn động mạch vành phải. Cơ tim người bệnh tổn thương do thiếu máu cấp, nếu không tái thông kịp thời có thể tử vong.

Êkíp can thiệp cấp cứu tái thông mạch cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khi bà Hòa được chuyển đến bàn can thiệp, trái tim đột ngột ngừng đập. Êkíp khởi động quy trình hồi sức tim phổi, sốc điện, dùng thuốc vận mạch để duy trì tuần hoàn cho bệnh nhân trong khi vẫn mở thông mạch vành. Khi tim đập trở lại, bác sĩ luồn ống thông tới vị trí mạch vành tắc nghẽn, hút huyết khối và đặt stent tại vị trí hẹp tắc.

Trong 2 giờ can thiệp, người bệnh bị ngừng tuần hoàn ba lần nữa. Bác sĩ liên tục hồi sinh tim phổi, duy trì huyết áp bằng thuốc vận mạch, thở máy. Khi stent được đặt thành công, mạch vành tái thông, dòng máu nuôi tim khôi phục, người bệnh thoát nguy kịch. Bà Hòa tỉnh táo, hồi phục, xuất viện sau một tuần.

Bác sĩ Vũ khám và dặn dò bà Hòa trước khi xuất viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhồi máu cơ tim điển hình thường biểu hiện bằng cơn đau ngực dữ dội, lan lên cổ, hàm hoặc cánh tay, đôi khi kèm khó thở, vã mồ hôi, chóng mặt. Tuy nhiên, ở người cao tuổi, nhất là phụ nữ sau mãn kinh hoặc có bệnh nền, biểu hiện thường không điển hình. Theo bác sĩ Vũ, bà Hòa đau đầu dữ dội, tê miệng, sụp mí, buồn nôn dễ nhầm với đột quỵ hoặc rối loạn tiêu hóa. Nếu trì hoãn thêm 30 phút, bệnh nhân có thể đã ngừng tim trên đường di chuyển tới bệnh viện.

Bác sĩ Vũ khuyến cáo người có yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, mỡ máu cao, tiểu đường, hút thuốc lá, thừa cân hoặc có người thân mắc bệnh tim mạch... nên tầm soát tim mạch định kỳ. Phát hiện sớm bệnh giúp điều trị kịp thời, phòng ngừa biến chứng nguy hiểm.

Ly Nguyễn